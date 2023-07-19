19 июля 2023 г. 11:55

Армия Литвы участвует в учениях по радиоэлектронной борьбе

 
ELTA
ru.DELFI.lt
Lietuvos kariuomenė pasiekė pilną operacinį pajėgumą
Lietuvos kariuomenė pasiekė pilną operacinį pajėgumą
ФОТО: KAM

Военнослужащие Управления наблюдения и контроля за воздушным пространством и батальона воздушной обороны Литовской армии принимают участие в международных учениях по радиоэлектронной борьбе "Стража Рамштайна 2023". Основная цель учений – тренировка структурных единиц ВВС для эффективной работы в условиях радиоэлектронной борьбы противника, говорится в сообщении.

"Сразу после завершения саммита НАТО, мы отправляемся на учения "Стража Рамштайна 2023", - сказал старший лейтенант Алексас Вайкутис.

"Это отличная возможность потренироваться с союзниками. Операторы радиолокационных станций в режиме реального времени отрабатывают действия в условиях радиоэлектронной борьбы, а также взаимодействие отрядов с тактическими оперативными центрами", - добавил А. Вайкутис.

В ходе этих учений силы ПВО тренируются действовать в условиях радиоэлектронной борьбы и предоставлять своевременные сообщения и рапорты с использованием обзорных радаров. В учениях также используются наземная станция помех и самолет, приспособленный для распространения радиоэлектронных помех, сообщает Литовская армия.

Учения "Стража Рамштайна 2023" одновременно в Литве и Латвии проводятся Объединенным оперативным центром НАТО в Удеме. Это часть программы НАТО по интеграции средств радиоэлектронной борьбы, цель которой – комплексное и координированное обучение сил НАТО действиям в неблагоприятной электромагнитной среде.

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