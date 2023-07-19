Армия Литвы участвует в учениях по радиоэлектронной борьбе

"Сразу после завершения саммита НАТО, мы отправляемся на учения "Стража Рамштайна 2023", - сказал старший лейтенант Алексас Вайкутис.

"Это отличная возможность потренироваться с союзниками. Операторы радиолокационных станций в режиме реального времени отрабатывают действия в условиях радиоэлектронной борьбы, а также взаимодействие отрядов с тактическими оперативными центрами", - добавил А. Вайкутис.

В ходе этих учений силы ПВО тренируются действовать в условиях радиоэлектронной борьбы и предоставлять своевременные сообщения и рапорты с использованием обзорных радаров. В учениях также используются наземная станция помех и самолет, приспособленный для распространения радиоэлектронных помех, сообщает Литовская армия.