Как сообщили в понедельник в литовской армии, всего в августе было выявлено 505 уникальных случаев с признаками негативной информационной деятельности, а в июле - 463 таких случая.

По мнению армейских аналитиков, в августе в пропаганде, распространяемой враждебными источниками, особое внимание уделялось теме литовско-российских отношений, и в ней доминировала одна нарративная линия - якобы имеющие место литовская антирусскость, русофобия и враждебные действия в отношении России.

По мнению аналитиков, наибольшее влияние на враждебную информацию имели предложение МИД прекратить выдачу шенгенских туристических виз гражданам России, швартовка десантного корабля USS Kearsarge (LHD-3) в Клайпедском порту и неформальная встреча министров обороны ЕС в Праге.

В ответ на предложения Литвы о туристических визах пропагандистские источники заявили, что Литва якобы идет против основных ценностей ЕС, ограничивая права человека и разделяя туристов по национальному и гражданскому признаку.

По данным армии, кремлевская пропаганда отреагировала в августе на процесс демонтажа советских памятников в муниципалитетах Литвы, Латвии и Эстонии. 18 августа МИД России выступил с отдельным заявлением, в котором говорится, что Россия расценивает подобные действия властей стран Балтии как то, что "в прибалтийских странах продолжает набирать обороты неонацистская вакханалия в отношении советского мемориального наследия".

В прошлом месяце и тема "калининградской блокады" получила дальнейшее развитие.

НАТО и другие темы обороны подверглись враждебной дезинформации, при этом интенсивная деятельность была направлена ​​против Североатлантического союза, он изображался как глобальный агрессор. Сообщения об агрессивности НАТО распространялись высшими российскими официальными лицами, альянс обвиняли в том, что он спровоцировал "кризис" в Евросоюзе. Утверждалось, что "агрессивная политика НАТО" вынуждает Россию защищаться, поэтому Альянс несет ответственность за кризис в Европе и вообще представляет угрозу мировому порядку и безопасности.

В нарративе о "беспрецедентной агрессивности" НАТО эпизодически использовалась смерть Дарьи Дугиной, дочери влиятельного русского философа-националиста Александра Дугина.

В августе также была развита тема участия НАТО в войне в Украине. Утверждалось, что Альянс вербует иностранных наемников для Украины.

Во второй половине августа наметилась тенденция открыто обвинять НАТО в участии в военных действиях, распространился нарратив о том, что Альянс ведет опосредованную войну и полностью вовлечен в войну, как в плане техники, так и военных.