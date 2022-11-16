Армия Литвы после ракетного удара в Польше повысила уровень боеготовности ПВО

"В соответствии с процедурами армии уровень боеготовности в армейских частях повышен", - сообщили BNS в среду Вооруженные силы Литвы.
Пресс-секретарь командующего армией капитан Рута Монтвиле сообщила BNS, что повышен уровень боеготовности в частях ПВО.
Как сообщается, в соответствии с предусмотренными процедурами нужно обязательно реагировать на случаи, подобные тому, что произошел в Польше.
Монтвиле сообщила BNS, что это решение сократило время реакции воинских частей, "отводящееся для реагирования на потенциальные угрозы и выполнения поставленных задач".
В Польше, недалеко от границы с Украиной, во вторник вечером упала ракета, в результате чего погибли 2 местных жителя.
НАТО заявляет, что взрыв, вероятно, был вызван украинским зенитным огнем, но основная ответственность за это ложится на Россию. Аналогичную позицию заняли лидеры крупнейших западных стран.
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