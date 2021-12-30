"Так был сделан один из важнейших шагов в организации деятельности обеспечивающей охрану государства Литовской армии", - говорится в пресс-релизе Литовской армии.

Первая церемония по присвоению офицерских званий прошла в тогдашнем Литовском государственном академическом драмтеатре, в ней приняли участие первый фактический глава страны, председатель Верховного Совета Витаутас Ландсбергис, премьер-министр Гедиминас Вагнорюс и министр обороны Аудрюс Буткявичюс.

Тогда офицерские погоны и перчатки получили приблизительно 400 защитников родины.