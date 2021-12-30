"Так был сделан один из важнейших шагов в организации деятельности обеспечивающей охрану государства Литовской армии", - говорится в пресс-релизе Литовской армии.
Первая церемония по присвоению офицерских званий прошла в тогдашнем Литовском государственном академическом драмтеатре, в ней приняли участие первый фактический глава страны, председатель Верховного Совета Витаутас Ландсбергис, премьер-министр Гедиминас Вагнорюс и министр обороны Аудрюс Буткявичюс.
Тогда офицерские погоны и перчатки получили приблизительно 400 защитников родины.
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