Армии переданы два новых военных городка – в Рокантишкес и Паюрисе

"Это крупнейшие инфраструктурные проекты, переданные в ведение национальной обороны за последние 30 лет. Они существенно улучшат условия службы солдат Пехотного батальона им. князя Вайдотаса и Артиллерийского батальона им. бригадного генерала Мотеюса Пячюлениса. (...) Важно также отметить, что рядом с Вильнюсом впервые создается полноценный боевой батальон, что также существенно укрепит безопасность столицы", - говорит министр обороны Арвидас Анушаускас.

Военные городки в Рокантишкес и Паюрисе построены и их долгосрочным обслуживанием будут заниматься предприятия Darnu Group. Военный городок в Шяуляй строит компания группы Eika.

В новых построенных военных городках, наряду с казармами и зданиями штабов построены столовые, ремонтные мастерские, заправочные станции, автомойки, парки хранения техники, спортивные комплексы и вся другая необходимая солдатам инфраструктура.