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В понедельник вечером Армении в Вильнюсском аэропорту было передано 50 тыс. доз вакцины Moderna, сообщило Министерство здравоохранения Литвы.
Армении передано 50 тысяч доз вакцины Moderna
© AFP / Scanpix

В рамках реализации утверждённого правительством плана помощи третьим странам в борьбе с пандемией COVID-19, министр здравоохранения А. Дулькис с делегацией встретился с министром здравоохранения Армении Анахит Аванесян и передал вакцины.

При координации МИД и Минздрава Литва подарила эту партию гуманитарной помощи в ответ на просьбу Армении на основании двухстороннего соглашения о механизме выделения вакцин Евросоюза. Министры здравоохранения двух стран подписали соглашение о сотрудничестве.

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В этом году Литва уже подарила 200 тыс. доз вакцины AstraZeneca Украине, Молдове, Грузии и Армении.

Литва впервые подарила вакцину производства фармкомпании Moderna.

Символическая церемония передачи вакцин состоялась в Вильнюсском аэропорту, когда провожали армянскую делегацию, которую возглавлял находившийся в Литве с официальным визитом премьер-министр Армении Никола Пашинян.

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