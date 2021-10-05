Армении передано 50 тысяч доз вакцины Moderna

В рамках реализации утверждённого правительством плана помощи третьим странам в борьбе с пандемией COVID-19, министр здравоохранения А. Дулькис с делегацией встретился с министром здравоохранения Армении Анахит Аванесян и передал вакцины.

При координации МИД и Минздрава Литва подарила эту партию гуманитарной помощи в ответ на просьбу Армении на основании двухстороннего соглашения о механизме выделения вакцин Евросоюза. Министры здравоохранения двух стран подписали соглашение о сотрудничестве.

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В этом году Литва уже подарила 200 тыс. доз вакцины AstraZeneca Украине, Молдове, Грузии и Армении.

Литва впервые подарила вакцину производства фармкомпании Moderna.

Символическая церемония передачи вакцин состоялась в Вильнюсском аэропорту, когда провожали армянскую делегацию, которую возглавлял находившийся в Литве с официальным визитом премьер-министр Армении Никола Пашинян.