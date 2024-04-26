Архитектор обратился к врачам и узнал, что у него нет литовского гражданства

Архитектор, который 20 лет живет в Литве, недавно узнал, что он лишен литовского гражданства, поскольку у него есть еще и израильское гражданство. Мужчина уверяет, что узнал об этом, только когда обратился к врачу – там ему сказали, что его документ недействителен. Департамент миграции утверждает, что уже в 2006 году разъяснил Томасу, что он должен решить вопрос гражданства, но он ничего не сделал.