Его избрали председатели Конференций епископов Европы на пленарной ассамблее в Риме.
Г. Грушас сменит итальянского кардинала Анджело Баньяско, который руководил этой организацией с 2016 года.
Архиепископ Г. Грушас - первый литовский епископ, который будет руководить европейской Конференцией католических епископов.
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