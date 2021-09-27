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Председатель Конференции католических епископов Литвы, архиепископ Вильнюса Гинтарас Линас Грушас избран председателем совета Конференции католических епископов Европы.
Gintaras Grušas
Gintaras Grušas
© DELFI / Domantas Pipas

Его избрали председатели Конференций епископов Европы на пленарной ассамблее в Риме.

Г. Грушас сменит итальянского кардинала Анджело Баньяско, который руководил этой организацией с 2016 года.

Архиепископ Г. Грушас - первый литовский епископ, который будет руководить европейской Конференцией католических епископов.

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