Его избрали председатели Конференций епископов Европы на пленарной ассамблее в Риме.

Г. Грушас сменит итальянского кардинала Анджело Баньяско, который руководил этой организацией с 2016 года.

Архиепископ Г. Грушас - первый литовский епископ, который будет руководить европейской Конференцией католических епископов.