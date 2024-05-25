Археологи откопали внешний двор Кривого замка

Остатки найденных конструкций примерно в XVII в. были повреждены во время строительства деревянного колодца. Во время исследования колодца выяснилось, что его не использовали с начала XVIII в. и засыпали землей. В колодце нашли много глиняных черепков, костей животных, деревянная хлебная лопата и фрагмент деревянного ведра. Все это доказывает, что на последнем этапе колодец использовали в качестве мусорки. На дне колодца обнаружен человеческий череп. Как он туда попал, непонятно, однако предполагают, что человек мог упасть в колодец или быть сброшен в него во время войны.