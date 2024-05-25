Археологи откопали внешний двор Кривого замка

Перед началом работ по приведению территории в порядок Литовский национальный музей заказал археологические исследования. Во время работ на территории двора бывшего изолятора временного содержания были сделаны ценные находки.
На глубине 2 м обнаружены остатки деревянной бревенчатой постройки размером 3,5×3,5 м с кирпичным основанием для печи. Рядом были обнаружены фрагменты других деревянных построек. Во время раскопок были обнаружены интересные изделия из дерева и кожи, которые благодаря влажной почве практически не были повреждены. Найдены фрагменты обуви XIV в, часть кожаного мячика, изделия из дерева, например деревянная трость с набалдашником характерная для XIII–начала XV в. Такие трости связаны с языческой культурой/религией.
Рядом с этой постройкой обнаружена конструкция, которая может быть частью оборонительного сооружения II половины XIV в., над которой мог стоять забор, защищающий жителей внешнего двора замка.
Остатки найденных конструкций примерно в XVII в. были повреждены во время строительства деревянного колодца. Во время исследования колодца выяснилось, что его не использовали с начала XVIII в. и засыпали землей. В колодце нашли много глиняных черепков, костей животных, деревянная хлебная лопата и фрагмент деревянного ведра. Все это доказывает, что на последнем этапе колодец использовали в качестве мусорки. На дне колодца обнаружен человеческий череп. Как он туда попал, непонятно, однако предполагают, что человек мог упасть в колодец или быть сброшен в него во время войны.
Археологические раскопки продолжаются.