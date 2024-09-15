Арендатора квартиры просят выложить на стол 1700 евро – какой из налогов платить необязательно

На Facebook было рассказано, что аренда трехкомнатной квартиры в Лаздинай стоит 500 евро, однако новому арендатору придется сразу заплатить 1700 евро: 1000 евро депозит, 500 евро арендную плату и 200 евро - агентству.
Один пользователь поинтересовался, нормально ли это? Ведь услугами агентства пользуется не арендатор.
Брокер Дайнюс Белинис сказал Delfi, что депозит за два месяца - это нормальная практика.
„3–5 лет назад надо было платить за месяц, сейчас популярность набирает требование депозита за два месяца и плата за месяц аренды вперед. Если аренда стоит 500 евро, значит, сразу придется заплатить 1500 евро. Есть еще плата за посредничество, но не все ее применяют – одни берут с арендодателей, другие с арендаторов“, – заметил он.
На вопрос, почему с арендаторов требуют платить за посредничество агентства, он сказал, что такова практика.
„На эту тему можно говорить, но 50% брокеров берут эти деньги с арендаторов“, – заметил собеседник.
Брокер Мантас Микочюнас подтвердил, что двухмесячный депозит - это нормальная практика.
А вот плату за посредничество агентства он раскритиковал. Он сказал, что ее применяют „не лучшие брокеры“, которые не умеют продать свою услугу владельцу жилья.
„Владелец говорит такому брокеру: если у тебя есть арендатор, приводи, но я тебе платить не буду. Брокер иногда даже без ведома хозяина размещает информацию об аренде.
Тогда потенциальный арендатор сначала звонит брокеру, поскольку его объявление более свежее. Тогда брокер говорит владельцу, что у него есть клиент, ничего не берет с хозяина, но взимает плату с арендатора. Это шарлатанство“, – сказал Микочюнас.
По его словам, виноваты сами арендаторы, которые соглашаются платить таким брокерам.
„Спрос большой, многие - приезжие, у людей мало времени. Есть много новичков на рынке, у которых нет практики, они думают, если просят, значит, надо платить, особенно если видят в ряде объявлений такую плату.
Я призывают не платить ее, это плата „за воздух“, ни за что, это обман людей. Брокер не предоставляет арендатору никаких услуг, он его не нанимал“, – рекомендует собеседник.
Он заметил, что в августе-сентябре цены на аренду из-за высокого спроса бывают на 10–15% выше.