Арендатор вынужден платить за электричество по высокому тарифу: система порочная

Рокас арендует квартиру в Вильнюсе. Зимой он платил за электричество очень дорого, например, за декабрь счет был 560 евро. В квартире, которую он арендует, электрическое отопление, поэтому за месяц расходуется 1000 кВт/ч электричества.
Он хотел поменять план, но узнал, что не может этого сделать, потому что не является владельцем жилья.
"Действующая система несправедливая и глупая, ведь арендодатель не заинтересован в смене тарифа, для него это дополнительная головная боль", – сказал Рокас.
По его словам, его арендодатель просто "выбрал первый попавшийся план" и вряд ли он самый дешевый и выгодный. Сейчас его тариф около 26 центов за кВт/ч плюс 3 евро абонентская плата ESO.
"Тот аспект, что ты остаешься в заложниках у арендодателя, (...) очень важен", – считает Рокас.
Юрист Эдвинас Мяшкис сказал, что можно дать арендатору доверенность на изменение плана, но об этом надо говорить с арендодателем. Кроме того, он сказал, что важно смотреть договор об аренде - пункт оплаты услуг.
Брокер Андрюс Блажайтис обратил внимание на то, что если предоставить право выбора арендатору, то в будущем могут возникнуть какие-нибудь проблемы. Например, арендатор выберет план с неустойкой в случае досрочного отказа и т.д. Он считает, что важно учитывать подобные вещи и по возможности включить их в договор об аренде.