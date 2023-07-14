Арендатор вынужден платить за электричество по высокому тарифу: система порочная

Рокас арендует квартиру в Вильнюсе. Зимой он платил за электричество очень дорого, например, за декабрь счет был 560 евро. В квартире, которую он арендует, электрическое отопление, поэтому за месяц расходуется 1000 кВт/ч электричества.

Он хотел поменять план, но узнал, что не может этого сделать, потому что не является владельцем жилья.

"Действующая система несправедливая и глупая, ведь арендодатель не заинтересован в смене тарифа, для него это дополнительная головная боль", – сказал Рокас.

По его словам, его арендодатель просто "выбрал первый попавшийся план" и вряд ли он самый дешевый и выгодный. Сейчас его тариф около 26 центов за кВт/ч плюс 3 евро абонентская плата ESO.

"Тот аспект, что ты остаешься в заложниках у арендодателя, (...) очень важен", – считает Рокас.

Юрист Эдвинас Мяшкис сказал, что можно дать арендатору доверенность на изменение плана, но об этом надо говорить с арендодателем. Кроме того, он сказал, что важно смотреть договор об аренде - пункт оплаты услуг.