Роберта из Вильнюса в первый раз посадила арбузы 5 лет назад. В первый год арбузы выросли маленькие, но она решила не сдаваться. Сегодня с участка она возит арбузы тачками.

"Через год уже было больше плодов и сами плоды были крупнее больше 1,5 кг – это уже было достижение. На третий год арбузы выросли еще больше. Но я видела, что чего-то не хватает, вероятно, не хватает знаний. Я стала интересоваться и на 4 год посадила 98 саженцев. Урожай был превосходным", – рассказала женщина.

В этом году Роберта посадила 232 саженца, уродились арбузы на славу.

"Сначала мы считали тачками, а потом перестали считать, уже и прицепами возим. А сколько просто уносим на руках, когда приезжают гости", – рассказала женщина.

Она сказала, что залог успеха - здоровая рассада. В этом году она посадила арбузы 35 сортов, больше всего ей понравились арбузы сорта Moon and Stars, Charlston Grey, Karolina, Prodiuser.

"Сеять семена надо примерно с 15 апреля по 1 мая. Лучше не спешить, следить за погодой. Арбузам нужно тепло, когда тепло, они лучше растут", – сказала Роберта.

Вита Меркелене рассказала, что начала выращивать арбузы 4 года назад, в этом году у нее выросли арбузы по 4-10 кг, есть и 18-килограммовый великан.