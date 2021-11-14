В аптеках прививаются охотнее

Привиться в аптеках от клещевого энцефалита можно уже с весны. Спустя некоторое время в аптеках начали делать прививки от коронавируса и гриппа. По словам К. Неманюте-Гаге, люди активно интересуются этой услугой.

"Похоже, это люди, которые раньше не делали прививок от клещевого энцефалита или гриппа. Это новое место, действительно удобное для пациентов. В настоящее время у нас 66 кабинетов вакцинации, но я действительно считаю, что это только начало, потому что, когда мы смотрим на практику других стран Европейского Союза, мы видим, что аптеки развиваются", - сказала собеседница.

По словам представительницы аптек, к этому процессу готовы подключиться и фармацевты. Даже есть очереди на курсы, которые помогают фармацевтам расширить свои знания и стать продвинутыми практикующими врачами.

Чем дальше, тем больше, по словам К. Неманюте-Гаге, аптеки приобретут новые функции. Из-за пандемии добраться до врачей становится все труднее, поэтому фармацевты могут помочь с некоторыми обязанностями семейного врача.

"Когда дело доходит до вакцинации в аптеке, люди чувствуют, что получили качественные услуги. В аптеке у человека больше времени, можно проконсультироваться, спросить о побочных эффектах, как себя вести после вакцинации. Как только в аптеках появляется свободное время для вакцинации от COVID-19, его очень быстро забирают", - сказала К. Неманюте-Гаге.

Вакцина от гриппа не защищает от коронавируса

В настоящее время от гриппа прививают вакцинами, которые вызывают иммунитет к нескольким подтипам гриппа. По словам профессора, вакцины от гриппа нам уже хорошо известны и они безопасны.

Профессор напоминает, что вакцина против гриппа не защищает от коронавируса и наоборот - после вакцинации от коронавируса гриппом все равно можно заразиться.

"Это разные организмы, разные антигены, против которых делают вакцины, и нельзя ожидать, что одна вакцина защитит от всех болезней", - сказал проф. В. Якштас.

Цена на вакцины против гриппа зависит от производителя. Однако в большинстве аптек она стоит около 20 евро.

Правда, вакцинация от гриппа для людей из групп риска бесплатна. Однако эти люди могут пройти бесплатную вакцинацию только в поликлиниках.

Все мертвые вакцины, такие как от пневмококка, гриппа, клещевого энцефалита, коронавируса, могут быть введены в один день и не требуют специальной комбинации.

Аптеки надеются, что в будущем смогут предоставлять больше услуг

К. Неманюте-Гаге надеется, что в будущем можно будет делать прививки в аптеках компенсируемыми вакцинами.

По словам собеседницы, в аптеках 14 стран Евросоюза разрешено продлевать рецепты на лекарства. Во время пандемии это разрешили делать еще 5 стран. В Литве, согласно опросу аптек, 70% населения также хотели бы получить такую ​​услугу.

"Сейчас, когда медицинские учреждения загружены, даже удаленные консультации иногда приходится ждать несколько недель или месяц, а лекарства нужны здесь и сейчас, но у человека их больше нет. В настоящее время ситуация такова, что фармацевт может выписать временный рецепт на 30 дней, если он убежден, что пациент уже принимал такое лекарство. Но это без компенсации, нужно заплатить полную цену. Тогда человек решает подождать, пока не доберется до врача, а потом перестает принимать лекарство", - сказала К. Неманюте-Гаге.

Другой вариант -когда семейный врач в системе электронного здравоохранения указывает, что пациенту рекомендуется не менять лечение. В этом случае фармацевт может продлить срок действия рецепта на компенсируемое лекарство.

По мнению проф. В. Якштаса, у фармацевтов, безусловно, есть возможности для расширения своих функций и работы.

"Фармацевты знают о лекарствах, а также о проблемах со здоровьем и могут с ними справиться. Многие функции в настоящее время выполняют врачи и медсестры, но сектору, вероятно, придется реорганизовать свою деятельность и передать некоторые функции другим профессиям. В этом случае могут помочь фармацевты. В настоящее время фармацевты могут иметь 2 лицензии - лицензию на фармацевтическую деятельность и аптекаря широкого профиля.

Фармацевты также могут помочь пожилым пациентам, например, с инъекциями, если нет помощи из других источников", - сказал профессор.