Осужденный обжаловал принятое этим судом в начале марта решение о продлении срока его ареста еще на 20 дней.

Адвокаты Ю. Меля, которые подали жалобу, говорили, что арест назначен их подзащитному незаконно и необоснованно. Они также утверждали, что Ю. Мель 12 марта уже отбыл назначенное ему Вильнюсским окружным судом (ВОС) наказание в виде лишения свободы сроком на семь лет, поэтому не должен больше находиться под арестом.

АСЛ отклонил аргументы адвокатов и констатировал, что арест Ю. Мелю назначен обоснованно.

Суд, в частности, отметил, что хотя Ю. Мель и отбыл весь срок наказания, тем не менее обжалуемый приговор ВОС еще не вступил в законную силу, а в рассматриваемом сейчас деле для него просят ужесточить наказание еще на три года.

В конце марта 2019 года ВОС приговорил бывшего советского офицера к семи годам лишения свободы. ВОС тогда постановил, что Ю. Мель должен находиться под арестом, пока это наказание не вступит в законную силу, однако сам осужденный в мае 2019 года обратился с просьбой разрешить ему начать отбывать срок лишения свободы, не дожидаясь решения суда апелляционной инстанции.

Поскольку в срок наказания входит и время, которое Ю. Мель провел под арестом - с середины марта 2014 года, 12 марта у него уже был отбыт весь срок наказания.

После получения апелляционных жалоб к рассмотрению дела 13 января приступил АСЛ, решение в деле должно быть вынесено 31 марта.

В жалобе прокуроры просят назначить Ю. Мелю обобщенное наказание в виде лишения свободы сроком на 10 лет, так что и продлить ареста они просили суд для того, чтобы было обеспечено исполнение такого приговора.

Гражданин России Ю. Мель был задержан в Литве в марте 2014 года при пересечении госграницы.

Сам обвиняемый признает, что в январе 1991 года находился в одном из танков, когда советские военные штурмовали вильнюсскую телебашню. По его словам, по приказу командира полка, из танка было сделано три холостых залпа.

АСЛ приступил к рассмотрению дела 13 января в середине сентября.

В деле поступила 61 апелляционная жалоба - решение суда первой инстанции обжаловали прокуроры, потерпевшие и адвокаты, представляющие 59 осужденных.

Коллегия ВОС в конце марта 2019 года вынесла приговоры за преступления против человечности и военные преступления в общей сложности 67-и гражданам России, Беларуси и Украины, они получили от четырех до 14-и лет лишения свободы.

Большинство этих граждан России, Беларуси и Украины осуждены заочно, потому что Россия и Беларусь отказываются их выдать.

При попытке захвата советскими военными частями и спецподразделениями Вильнюсской телебашни и здания Литовского радио и ТВ в ночь на 13 января 1991 года погибли 14 человек, более тысячи безоружных людей пострадали.

Советская власть попыталась военной силой свергнуть законную власть в Литве, которая 11 марта 1990 года объявила о независимости от СССР.