12 ноября прошлого года Клайпедский окружной суд приговорил не признавшего себя виновным Грейчюса к четырем годам лишения свободы, а признавшего себя виновным Миндаугаса Туникайтиса - к полутора годам.

Грейчюс подал аппеляцию, он просит отменить приговор окружного суда и оправдать его.

"Дело пока не было рассмотрено, сейчас перерыв и на ближайшем заседании решим, что будем делать дальше. Мы отправили запросы и теперь будем ждать. Поскольку заседание закрытое, мы не можем больше говорить на эту тему", — заявила BNS после заседания адвокат Грейчюса Юлия Асовская.

"Да, я прошу отменить приговор (я никоим образом не признаю себя виновным - BNS)", - сказал Грейчюс BNS.

Пока приговор не вступит в силу, мужчина находится на свободе под интенсивным надзором — носит браслет на ноге.

Суд возобновит рассмотрение дела в марте.

Оба гражданина Литвы обвинялись в сотрудничестве с Федеральной службы безопасности (ФСБ) России и выполнении ее заданий по сбору интересующей разведку информации в Литве. Они не были знакомы друг с другом, но были связаны с одним и тем же агентом ФСБ, действовавшим в Калининградской области. Оба обвиняемых собирали информацию и передавали ее за вознаграждение.

Согласно данным дела, Туникайтис жил на границе с Калининградской областью Российской Федерации, постоянно ездил туда, где его встречал и, по утверждению Клайпедского окружного суда, "рафинированно вербовал" сотрудник ФСБ. Гражданин Литвы почти шесть лет наблюдал, фотографировал и снимал объекты, находил информацию на интернет-сайтах или узнавал ее у других лиц.

Как ранее сообщал Клайпедский окружной суд, обвиняемый признался в совершении инкриминирующего ему деяния, сожалел об этом, а его показания помогли составить полное представление о деятельности, проводимой и осуществляемой иностранным государственным разведывательным учреждением.

По утверждению суда, действуя вместе с представителем российской разведки, Грейчюс почти четыре года организовывал мероприятия, которые полностью или частично финансировал представитель российской разведки, фотографировал или снимал сами мероприятия и участвовавших в них лиц, собирал связанную с этими мероприятиями информацию, публиковал ее в литовских СМИ, а собранную информацию договоренным способом передавал представителю российской разведки.

Подсудимый в суде первой инстанции отрицал инкриминируемое ему уголовное преступление, однако суд, оценив собранные по делу доказательства, пришел к выводу, что его вина в шпионаже доказана.