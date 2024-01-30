Представлена интерактивная карта обслуживания дорог в зимний период

Интерактивная карта предлагает водителям и другим участникам дорожного движения отслеживать не только последние и предстоящие 8-часовые работ, но и общее количество противоскользящих реагентов, использованных в течение сезона. Общественность может видеть, сколько километров проехали машины для выполнения работ и сколько машин работает на дорогах в режиме реального времени.

Это поможет информировать участников дорожного движения о запланированных и выполненных работах по очистке дорог от снега и льда и распределению тающих материалов на национальных дорогах, а также о местонахождении дорожной техники на маршрутах технического обслуживания.

Интерактивная карта зимнего содержания дорог находится в открытом доступе для всех желающих здесь .

В зимний период можно заметить, что одни дороги чистят и посыпают чаще, другие реже, а третьи — вообще не посыпают реагентами, а только убирают снег. Это связано с тем, что работы по зимнему содержанию дорог делятся на 5 различных уровней в зависимости от интенсивности движения и важности дороги. Подробнее об уровнях содержания национальных дорог вы можете прочитать здесь.

Зима не дает продохнуть



За последние 3 месяца, с ноября по конец января, техника компании прошла 1,6 млн км — расстояние, эквивалентное более чем 25 поездкам вокруг земного шара. С начала зимнего сезона было использовано более 120 000 тонн соли.

В дополнение к новой интерактивной карте компания АО "Дорожное хозяйство" уже открыла для общественности карту прогноза скользких дорог. Она показывает категории риска скользких дорог, чтобы заранее предупредить участников дорожного движения об опасных метеорологических явлениях и помочь им выбрать более безопасное время или маршрут.