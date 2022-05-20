В рамках конференции будет представлен большой совместный проект российской оппозиции. Он призван объединить все антивоенные и антидиктаторские силы, которые примут участие в строительстве будущей свободной России, после неизбежного краха путинской диктатуры, отмечают организаторы.

Темы дискуссий:

Российское демократическое движение: следующий шаг;

Военное фиаско Путина: политические и социально-экономические последствия;

Холодная Гражданская война в России;

Европа после войны;

Прямая трансляция доступна на сайте Delfi в этом сообщении.

В конференции примут участие известные российские оппозиционные политики, журналисты, общественные деятели и международные эксперты, а также депутаты Европарламента от всех балтийских стран и европейские эксперты, включая представителей Украины.

Среди выступающих: Глава Совета «Фонда защиты прав человека» Гарри Каспаров, общественный деятель Михаил Ходорковский, оппозиционный политик Дмитрий Гудков, предприниматель Евгений Чичваркин, экономист Владислав Иноземцев, журналист Евгений Киселев, политический деятель Любовь Соболь, предприниматель Леонид Невзлин, юрист Елена Лукьянова, публицист Альфред Кох, депутат Государственной думы России 5-го и 6-го созывов Илья Пономарев, первый руководитель независимой Литвы Витаутас Ландсбергис, общественный деятель Евгения Чирикова, политолог Александр Морозов, сооснователь Форума свободной России Иван Тютрин, политолог Мария Снеговая, журналист Тарас Березовец, историк Юрий Фельштинский и другие.

Форум свободной России — это крупнейшая независимая площадка российской оппозиции, в рамках которой обсуждаются актуальные проблемы российской и международной политики. Форум объединяет ведущих политиков и правозащитников, писателей и музыкантов, журналистов и блогеров, а также общественных активистов. Одна из ключевых задач Форума свободной России — это формирование интеллектуальной альтернативы путинскому режиму, на базе которой станет возможным построение новой, свободной и европейской России.