Бывшие российские политики, политологи, журналисты, представители гражданского общества, писатели, юристы, экономисты, социологи вместе с литовскими политиками обсуждают антивоенные инициативы в Европе, роль Запада в украинской войне, необходимость международного трибунала и новых санкций, действия российских оппозиционеров в условиях военного времени.

Конференцию в столице Литвы организует Форум свободной России.

В мероприятии принимают участие один из лидеров российской оппозиции Гарри Каспаров, бывший депутат Госдумы Дмитрий Гудков, российский писатель Виктор Ерофеев, политэмигрант Даниил Константинов, член закрытой кремлевским режимом правозащитной организации "Мемориал" Сергей Давидис, бизнесмен Леонид Невзлин, вдова убитого сотрудника сил безопасности Александра Литвиненко Марина Литвиненко, депутат Верховной Рады Украины Олег Дунда и другие.

Программа второго дня конференции:

1 ДЕКАБРЯ, ЧЕТВЕРГ

9-30 — 10-45

ДИСКУССИЯ: "ВАРВАРИЗАЦИЯ РОССИИ. НА ПОРОГЕ НОВОГО СРЕДНЕВЕКОВЬЯ"

Модератор: ДАНИИЛ КОНСТАНТИНОВ — политэмигрант, бывший политзаключенный

Спикеры: АЛЕКСАНДР МОРОЗОВ — эксперт iSANS, сотрудник Карлова университета в Праге; ВИКТОР ЕРОФЕЕВ — писатель, литературовед; ИГОРЬ ЯКОВЕНКО — социолог и публицист; АЛИНА ВИТУХНОВСКАЯ (онлайн) — писатель, политик; СЕРГЕЙ ДАВИДИС — правозащитник, ПЦ «Мемориал»

11-00 -12-15

ДИСКУССИЯ: ПОСЛЕДНЯЯ ВОЙНА РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ: ПОЛИТИЧЕСКИЕ И СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОСЛЕДСТВИЯ РОССИЙСКОЙ ВОЕННОЙ АГРЕССИИ

Модератор: ЕВГЕНИЙ КИСЕЛЁВ – журналист

Спикеры: ЛЕОНИД ГОЗМАН – политик, психолог; АЛЬФРЕД КОХ — публицист, заместитель председателя Правительства РФ (1997 г.); ЛЕОНИД НЕВЗЛИН — предприниматель и общественный деятель; МАНТАС АДОМЕНАС — заместитель министра иностранных дел Литвы; МАРИНА ЛИТВИНЕНКО – соавтор книги «Смерть диссидента», основатель Litvinenko Justice Foundation

13:30 — 14:00

ДОКЛАД: РУССКИЙ РЕЙХ БУДЕТ РАЗРУШЕН. КАК ЕГО СТРОИЛИ, И ЧЕМ ОН ЗАКОНЧИТСЯ

Выступающий: АЙДЕР МУЖДАБАЕВ — журналист (Украина)

14-00 — 15-15

ДИСКУССИЯ: ДЕМОКРАТИЧЕСКИЙ ТРАНЗИТ В ПОСТПУТИНСКОЙ РОССИИ: СЦЕНАРИИ И ПРОЕКТЫ

Модератор: АЛЕКСАНДР МОРОЗОВ — эксперт iSANS, сотрудник Карлова университета в Праге

Спикеры: ГАРРИ КАСПАРОВ — политик, сооснователь Форума свободной России; ЕЛЕНА ЛУКЬЯНОВА — юрист, преподаватель Свободного университета; ВЛАДИСЛАВ ИНОЗЕМЦЕВ (онлайн) — экономист, директор «Центра исследований постиндустриального общества»; КОНСТАНТИН ЭГГЕРТ — журналист, политический обозреватель; ОЛЕГ ДУНДА — народный депутат Украины, СЕРГЕЙ АЛЕКСАШЕНКО (онлайн) — экономист и политолог

15-30 — 16-45

ДИСКУССИЯ: МИР И ВОЙНА: ФАКТОР ЗАПАДА В РОССИЙСКО- УКРАИНСКОЙ ВОЙНЕ

Модератор: КОНСТАНТИН ЭГГЕРТ — журналист, политический обозреватель

Спикеры: РАСА ЮКНЯВИЧЕНЕ — депутат Европарламента, министр обороны Литвы (2008 – 2012); АНАСТАСИЯ КИРИЛЕНКО — журналист The Insider; ЕВГЕНИЙ КИСЕЛЁВ — журналист; ТАРАС БЕРЕЗОВЕЦ (онлайн) — политолог, журналист (Украина); ЖИГИМАНТАС ПАВИЛЁНИС — глава Комитета Сейма Литвы по иностранным делам

16-45 — 17-00

ПРИНЯТИЕ РЕЗОЛЮЦИИ 3-Й АНТИВОЕННОЙ КОНФЕРЕНЦИИ

17-00 — 18-15

ДИСКУССИЯ: «ВТОРОЙ ФРОНТ»: МЕЖДУНАРОДНЫЙ ТРИБУНАЛ, САНКЦИИ И АНТИВОЕННЫЕ ИНИЦИАТИВЫ РОССИЯН В СТРАНАХ ЕВРОПЫ

Модератор: ЕВГЕНИЯ ЧИРИКОВА — портал activatica.org

Спикеры: МАРАТ ГЕЛЬМАН — Форум СЛОВОНОВО; НАТАЛЬЯ БАРАНОВА — «Теплица социальных технологий»; ЯНИНА САРТИСОН — НПО Free Russians e.V (Мюнхен); МАРИЯ СОЛЕНОВА — проект «Вернём тепло и свет Украине!»