Бывшие российские политики, политологи, журналисты, представители гражданского общества, писатели, юристы, экономисты, социологи вместе с литовскими политиками обсудят антивоенные инициативы в Европе, роль Запада в украинской войне, необходимость международного трибунала и новых санкций.

Также будут обсуждаться действия российских оппозиционеров в условиях военного времени, состоится дискуссия "Российская вина".

Конференцию в столице Литвы организует Форум свободной России.

Планируется, что в мероприятии примут участие один из лидеров российской оппозиции Гарри Каспаров, бывший депутат Госдумы Дмитрий Гудков, политэмигрант Даниил Константинов, член закрытой кремлевским режимом правозащитной организации "Мемориал" Сергей Давидис, бизнесмен Леонид Невзлин, вдова убитого сотрудника сил безопасности Александра Литвиненко Марина Литвиненко, депутат Верховной Рады Украины Олег Дунда и другие.