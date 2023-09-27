Антикоррупционная комиссия Сейма продолжит парламентское расследование по вопросу приватизации Pušyno kelias

Члены Антикоррупционной комиссии предлагают включить в условия приватизации запрет на дробление комплекса на отдельные помещения.

О намерении закрыть реабилитационный центр Pušyno kelias Министерство здравоохранения (Минздрав) сообщило в первой половине прошлого года.

В конце мая замминистра здравоохранения Д. Янкаускене подтвердила факт принятия решения о закрытии реабилитационного центр Pušyno kelias, принадлежащего Республиканской вильнюсской университетской больнице (РВУБ).

По словам вице-министра, для того чтобы реабилитационный центр мог надлежаще продолжать свою работу, необходимы непомерные инвестиции.

С этим утверждением замминистра согласилась и директор РВУБ Елена Куткаускене. По ее словам, реабилитационному центру понадобится более 10 млн евро инвестиций, которые, как подчеркнула она, никогда не окупятся. Между тем, стартовая цена имущества подразделения на аукционе должна составить 4,2 млн евро.