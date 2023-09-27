Антикоррупционная комиссия Сейма продолжит парламентское расследование по вопросу приватизации Pušyno kelias

Члены Антикоррупционной комиссии предлагают включить в условия приватизации запрет на дробление комплекса на отдельные помещения.
О намерении закрыть реабилитационный центр Pušyno kelias Министерство здравоохранения (Минздрав) сообщило в первой половине прошлого года.
В конце мая замминистра здравоохранения Д. Янкаускене подтвердила факт принятия решения о закрытии реабилитационного центр Pušyno kelias, принадлежащего Республиканской вильнюсской университетской больнице (РВУБ).
По словам вице-министра, для того чтобы реабилитационный центр мог надлежаще продолжать свою работу, необходимы непомерные инвестиции.
С этим утверждением замминистра согласилась и директор РВУБ Елена Куткаускене. По ее словам, реабилитационному центру понадобится более 10 млн евро инвестиций, которые, как подчеркнула она, никогда не окупятся. Между тем, стартовая цена имущества подразделения на аукционе должна составить 4,2 млн евро.
Однако вице-спикер Сейма, социал-демократ Юлюс Сабатаускас утверждает, что представители Минздрава не могут аргументированно обосновать, почему было принято решение о срочной приватизации Pušyno kelias.
По словам Ю. Сабатаускаса, несмотря на то что вопрос приватизации Pušyno kelias обсуждался на заседаниях Антикоррупционной комиссии Сейма, объяснения Минздрава относительно мотивов продажи центра – туманны.