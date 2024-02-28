Анонимный телефон доверия "Содры" — эффективный инструмент

Анонимный телефон доверия создает безопасную среду для информаторов — им не нужно раскрывать свои личные данные или опасаться последствий.

Этот инструмент призван повысить прозрачность общества и улучшить качество услуг государственного сектора.

В 2023 году на анонимную телефонную линию "Содры" граждане отправили 191 сообщение. Большая часть из них — 103 — были связаны с больничными листами, то есть с возможными нарушениями во время болезни.

Некоторые жалобы касались возможного ненадлежащего качества обслуживания клиентов, возможного пропуска сроков принятия решений и других вопросов.

Проверка информации, содержащейся во всех анонимных сообщениях, показала, что 4 сообщения были подтверждены.

Анонимная линия — это не только площадка, где можно сообщить о нарушениях, проблемах и попросить принять меры, но и поделиться важной информацией, которая может помочь улучшить условия работы.