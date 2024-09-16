Анонимная горячая линия для сообщений о распространении наркотиков: поступило 339 сообщений

Об этом на пресс-конференции в понедельник сообщила министр внутренних дел Агне Билотайте, которая рассказала о пилотном проекте в семи отобранных школах города Вильнюса, Алитуса и Клайпедского района; проект стартовал в декабре 2023 года.
Более 20 учреждений и организаций, осуществляющих профилактические меры, стремились разработать и протестировать бесперебойно функционирующий механизм профилактики распространения наркотиков в школах, который затем можно было бы применять по всей стране.
„После оценки результатов пилотного проекта выяснилось, что нужен новый алгоритм реагирования на случаи употребления, хранения или распространения наркотических или психотропных веществ среди школьников, также нужен и новый порядок оказания помощи школьникам и их родителям. Министерство внутренних дел совместно с учреждениями, участвовавшими в проекте, уже подготовило проект постановления Правительства. В ближайшее время все школы Литвы, столкнувшиеся с проблемой наркотиков, будут работать по единому алгоритму реагирования и помощи“, – сказала министр А. Билотайте.
По ее словам, для родителей будут подготовлены рекомендации, как распознать, что ребенок, находится под воздействием наркотических веществ.
Как ранее сообщили в ведомстве, в стране растет количество зарегистрированных преступных деяний, связанных с хранением наркотиков. В 2023 году зафиксирован рост на уровне 26,3 проц. (в 2022 году – 2632 преступных деяния, в 2023 году – 3325). В Литве количество несовершеннолетних, подозреваемых в хранении наркотических веществ, выросло незначительно – в 2022 году на учете в полиции стояли 150 несовершеннолетних, в 2023 году – 195.
C 6 февраля действует горячая телефонная линия 8700 60 777 для сообщения о наркодилерах. Телефонная линия работает по рабочим дням с 7.00 час. до 20.00 час.