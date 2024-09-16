Анонимная горячая линия для сообщений о распространении наркотиков: поступило 339 сообщений

Об этом на пресс-конференции в понедельник сообщила министр внутренних дел Агне Билотайте, которая рассказала о пилотном проекте в семи отобранных школах города Вильнюса, Алитуса и Клайпедского района; проект стартовал в декабре 2023 года.

Более 20 учреждений и организаций, осуществляющих профилактические меры, стремились разработать и протестировать бесперебойно функционирующий механизм профилактики распространения наркотиков в школах, который затем можно было бы применять по всей стране.