Анализ сточных вод показал, что в Вильнюсе выросло употребление "колес"

В Каунасе второй год подряд фиксируется самое большое его количество (150 мг на 1000 жителей), в Вильнюсе ситуация стабильная, в Клайпеде с 2022 г наблюдается рост.

Между тем в Каунасе с 2019 года количество остатков MDMA сокращается, в Клайпеде, по сравнению с 2022 г. - немного увеличилось.

Это самый высокий показатель за все время наблюдений - с 2017 г. Это 13 результат по Европе.

По данным Департамента по контролю над наркотиками, табачными изделиями и алкоголем, в прошлом году показатель концентрации остатков MDMA в сточных водах Вильнюса увеличился и составил 51 мг на 1000 жителей (2022 г. - 31 мг).

MDMA – один из самых популярных наркотиков, который в Литве часто называют „колесами“.

По сравнению с 2022 г., фиксируется изменение тенденций концентрации амфетамина.

В Каунасе количество его остатков сократилось, в Клайпеде было выше, чем в 2022 году, в Вильнюсе - ниже. Однако больше всего этот наркотик распространен именно в столице.

По данным исследования, в 2023 г концентрация остатков метамфетамина в сточных водах городов Литвы значительно уменьшилась. С 2021 г. количество этого наркотика постоянно сокращается, а в Клайпеде в 2023 г. почти совсем не было обнаружено.

В 2023 г впервые исследовали наличие остатков кетамина, его обнаружили только в Вильнюсе (17 мг на 1000 жителей).