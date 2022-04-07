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В Литве снижается показатель заболеваемости коронавирусом, поэтому аналитики Департамента статистики говорят о завершении пятой волны пандемии.
Аналитики фиксируют окончание пятой волны коронавируса
© DELFI / Andrius Ufartas

Об этом в четверг сообщается на странице Государственных данных в Facebook.

"Говорили ли публично об окончании пятой волны пандемии? Значительно снижается количество как первичных, так и повторных (вторичных, третичных) случаев заболевания. Общее количество случаев равняется тому, какое было в самом начале пятой волны пандемии - в конце декабря", – сказано в документе.

По словам аналитиков, это снижение будет наблюдаться "до полного исчезновения или до появления новой мутации вируса".

"Не надо также забывать, что в будущем пандемии неизбежны, а их возбудители могут быть как менее, так и более опасные для жизни человека, чем SARS-CoV-2", – сказано в комментарии.

По данным статистики, показатель первичной заболеваемости за последние 14 дней составляет 1107,7 случаев на 100 000 жителей.

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