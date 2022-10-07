Экономист компании INVL Asset Management Индре Гените-Пикчене решение о регулировании экономики в теперешних условиях называет метким, так как у Литвы есть для этого хорошие возможности.

"В принципе Литва встает в один ряд с Германией и другими странами, у которых небольшой долг, ведет себя контрциклично, оказывая финансовую помощь участникам экономики перед лицом шока, и делает это, на первый взгляд, достаточно метко", - в пятницу завила И. Гените-Пикчене.

Финансовый аналитик Марюс Дубниковас заявил, что правительство повторяет свою стратегию времен пандемии короавируса, а такое решение является хорошим, только на этот раз будет стоить дороже.

"Получается такой компромисс, который делался и во время пандемии, власти пытаются преодолеть кризис с помощью кредитов, чтобы не было негативных тенденций в экономике. Скорее всего, это хорошее решение, только риск неудачи более высок, чем в пандемию, потому, что во время пандемии мы могли брать кредиты практически бесплатно, а сегодня десятилетние облигации уже составляют 4 процента, эти кредиты нам будут стоить дороже", - заявил М. Дубниковас BNS.

Экономист Александр Изгородин заявил, что в условиях теперешнего сложного времени страна решила действовать совершенно противоположно действиям во время спада 2009 года, а бюджет на следующий год он назвал антикризисным.

"Тогда у Литвы не было доступа к кредитам на финансовом рынке, а государство должно был предпринять меры по снижению дефицита бюджета. В данном случае у нас анициклицный бюджет - в бюджете предусмотрено немало стимулирующих средств. Но у нас и экономическая ситуация совершенно другая - экономика Литвы не перегрета, хорошо сбалансирована, у Литвы за спиной Европейский Центробанк, также долг государства невелик", - в пресс-релизе отметил А. Изгородин.

М. Дубниковас заявил, что бюджетные решения могут помочь достаточно легко выжить в условиях резко подорожавших энергоресурсов.

И. Гените-Пичкене отметила, что пакет мер помощи бизнесу, предложенный правительством, поможет не потерять конкурентоспособности в Евросоюзе и отчасти обеспечит ликвидность, однако она сомневается, получится ли оперативно выдавать субсидии наиболее зависимым от электроэнергии компаниям, так как проверка претендентов может затянуться.