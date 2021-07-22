"Прирост новых случаев составляет 70-80% в неделю. К нам пришел штамм "дельта", который распространяется быстрее, мы видели это в других странах, сейчас настал через Литвы. Если не будет изменений, количество новых случаев вырастет – всегда есть надежда на то, что это небольшое колебание, но в этом случае, я думаю, это не так. Количество случаев будет расти. Если сейчас у нас фиксируют по 100 в день в среднем за неделю, то на последней неделе августа будет по 1000. (…) Это экспоненциальный рост", – сказал доктор математических наук. Поэтому, замечает он, надо следить за ситуацией в больницах.

"При наличии вакцинации, распространение должно быть не таким большим. Вопрос насколько меньше, и сколько у нас времени. (…) По данным за прошлый год, за 3 месяца заболели 100 000 человек, неофициально - больше, и этого хватило, чтобы в больницы попали 2000 пациентов. При грубом подсчете, сейчас надо в два раза больше больных, чтобы получить такое количество", – сказал он, заметив, что такие выводы сделали и ученые в Великобритании.

Он подтвердил, что Литва не смогла опередить вирус.

"Не успели. Вирус нас застал, как дорожные службы зимой. Снова. Вирус есть уже 1,5 года, но всегда все происходит неожиданно. Это как с дорожными службами зимой у нас. К сожалению, уроки будут пройдены болезненные", – признал ученый, заметив, что на некоторых жителей не действуют никакие аргументы.

"К сожалению, человек лучше всего учится на собственном опыте. В прошлом году я был большим оптимистом, gдумал, что нам удастся сдержать вирус. Конечно, у нас есть вакцинация. Сейчас видимо есть следующий выход - растянуть заболеваемость так, чтобы больницы не были переполнены", – сказал Землис-Балявичюс.

Он заметил, что карантин не хотят ни люди, ни власть, и сказал, что число контактов можно сокращать с помощью "паспорта возможностей".

"Было бы неплохо, чтобы Минздрав и правительство сказали, каким будет план. Что мы можем делать? – Вернуть "паспорт возможностей", ведь главное здесь - сокращение контактов", – сказал ученый Euromonitor International, заметив, что надо снизить контакты между привитыми и непривитыми.

"В первую очередь надо обеспечить защиту людям, у которых много контактов – это все контактные виды деятельности. Остальные сами должны думать о своей безопасности, но если говорить о непривитых, они находятся в большей опасности, надо побудить их вакцинироваться, чтобы они не могли разносить вирус", – продолжил он.

"Надо донести до людей, чтобы они поняли, что нас ждет и что они могут сделать, чтобы этого не было, тогда люди все примут спокойнее", – прибавил Земли-Балявичюс.