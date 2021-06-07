Аналитик о возможном карантине осенью: есть лишь один способ подготовки к приходу индийского штамма

О новых тенденциях ученый рассказал в передаче "Утро на Delfi".

"Сейчас показатель красиво снижается, есть чему радоваться. Вопрос в том, когда все остановится. (…) В некоторых муниципалитетах видны признаки замедления, но надеемся, что общая тенденция сохранится. еще через несколько недель мы окажемся в хорошей ситуации", – сказал ученый.

В "черной" зоне пока остается только Молетай. Ученый считает, что там исправить ситуацию помогло бы масштабное тестирование.

"В Молетай тестирование на низком уровне. В Вильнюсе на 100 000 жителей делают почти в 3 раза больше тестов. Мне кажется странным, почему при такой ситуации не увеличивают масштабы тестирования. Это помогло бы выявить всех больных. Будем надеяться, что это результат недостаточного тестирования, а не большого распространения", – сказал ученый.

"В больницах ситуация неплохая, там количество пациентов снизилось, хотя в Вильнюсе, например, снижение замедлилось и в последние дни количество больных даже немного увеличилось, но, возможно, это незначительное колебание", – сказал Землис-Балявичюс.

Ученый обратил внимание на то, что тенденцию надо не только сохранить, но и улучшить – чтобы не выросло число больных в больницах.

"Сейчас в больницах находятся около 500 человек – это минимальный показатель в этом году. Это хороший знак, но показывает, что койки надо сохранять. Но надо ждать, может уровень заболеваемости снизиться до минимума, тогда больницы опустеют, новых больных не будет. Тление, которое было перед первой волной, – остановилось, и стало расти количество больных. Важно сбить до такого уровня, чтобы новых больных не было", – подчеркнул эксперт.

Землис-Балявичюс сказал, что против индийского штамма выступят привитые двумя вакцинами жители.

"У нас есть вакцина, и это очень важно – с индийским штаммом ситуация изменилась. Раньше хватало одной дозы, чтобы обуздать этот штамм, сейчас выяснилось, что этого мало. Сейчас у нас неплохая ситуация для подготовки к новой ситуации", – заметил ученый.

Пока в Литве индийский штамм не был зафиксирован. Ученый считает, что он может появиться через месяц.

"Единственная защита - две дозы вакцины. По этой причине надо ускорить вакцинацию, чтобы привились все. Сейчас мы получаем намного больше вакцины Pfizer. Pfizer победил в конкурентной борьбе, другие вакцины в Литве не столь популярны. Pfizer хорош тем, что две дозы можно получить в течение 3 недель. Надо побуждать людей прививаться", – подчеркнул ученый.

Он сказал, что нельзя надеяться на осень без карантина, если не привьется большинство.

"Летом надо не только отдохнуть, но и привиться. Если осенью у нас будет 70%, и не появится какой-то агрессивный штамм, тогда никаких проблем не должно быть", – заметил Землис-Балявичюс.

По его словам, вакцинация должна защитить как пожилых людей, так и детей, которые, как выяснилось, несмотря на бессимптомную форму болезни, страдают от последствий.

"Сейчас вакцины достаточно. Все могут привиться, и нет никаких препятствий для этого", – подчеркнул эксперт.

Он повторил, что от вируса защитит - тестирование и вакцинация.

"Единственный фактор риска - детские сады и школы. Ученики с 12 лет уже могут быть привиты. Можно привить детей 5-12 классов и они смогут вернуться в школы. Остается группа детей младшего возраста, (…) их надо защищать", – заметил ученый.