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Член совета независимых экспертов, которые консультируют правительство Ингриды Шимоните, Вайдотас Землис-Балявичюс во вторник в передаче "Утро на Delfi" рассказал об эпидемиологической ситуации в стране. По его словам, ситуация не радует. А правительству, чтобы снизить число новых случаев, придется выбирать из двух зол: ужесточать карантин, чтобы спасти жизни, но это вызовет недовольство граждан, или ослабить действующие ограничения, но это будет стоить жизней людей.
Аналитик о ситуации в Литве: придется выбирать из двух зол
© DELFI / Tomas Vinickas

"Я бы не сказал, что пошло на спад. Если взглянуть на недельный рост, он был 16%, две недели назад было – 30%, но средний показатель за 4 недели - 20%. А это к концу месяца обусловит 1500 случаев в день. В пятницу уже было почти 1000, цифры растут, непохоже, что есть тенденция снижения. К сожалению, ситуация не радует", – сказал Землис-Балявичюс.

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Он подчеркнул, что рост числа новых случаев наблюдается не только в Вильнюс, но и в Каунасе.

"Это два самых больших города в Литве. И в Каунасе мы наблюдаем то, что в Вильнюсе было две недели назад – резкий скачок положительных тестов", – сказал ученый.

Землис-Балявичюс заметил, что данные мобильности выросли по всей Литве.

"Мобильность выше, чем была в ноябре-декабре, выше, чем в начале апреля 2020 года. Внутри муниципалитетов движение активное. Ограничение движения - одна из мер, но если мы будем применять только ее, то не сможем сдержать эпидемию", – сказал он.

Специалист сказал, что сейчас хороших решений просто-напросто не существует.

"(…) Если мы снимем ограничения, а у нас нет достаточного числа привитых людей, переболело также немного людей, то будет много смертей и много случаев госпитализации. (…) Если мы все откроем, то увеличится число новых случаев, рост быть может приостановит только хорошая погода. (…)", – сказал он.

На другой чаще весов – еще один этап ужесточений. "Есть ограничения, люди недовольны. Какие бы сейчас ограничения не принимали, люди их не будут соблюдать. Тут проявляется кризис коммуникации – ограничения нужны, но общество перестало их соблюдать. Мы все это видим", – продолжил специалист.

Он сказал, что сейчас хороших решений нет. "Ситуация такова, что надо выбирать из двух зол. Если мы откроемся – улучшим психологическое здоровье, восстановим экономику, но будут проблемы с коронавирусом. Если будем пытаться беречь здоровье, у нас будут другие проблемы. Надо выбирать одно из двух зол. Благоприятных вариантов, которые всех удовлетворили бы, я не знаю", – заметил он.

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