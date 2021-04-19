Аналитик о карантинных послаблениях в Литве: правительство загнало себя в угол

Аналитик сказал, что, по новым данным, количество новых случаев в Вильнюсе сократилось.

"Некоторое время назад я прогнозировал, что 30 апреля будет 1500 новых случаев в день. Это было сказано 4–5 недель назад. На этой неделе мы приблизились к этому, но рост замедлился. (…) Мы видим замедление роста в Вильнюсе.

Возможно, Вильнюс достиг пика, а профилактическое тестирование, вакцинация дают эффект, поэтому количество новых случаев в Вильнюсе сокращается. Но у нас есть изменения – ввели больше послаблений, это наверняка даст какой-то эффект. Тогда мы увидим, каким он будет. Все зависит от нас, от нашего отношения к послаблениям", – сказал учены.

Он напомнил, что вирус никуда не исчез, несмотря на послабления, его надо остерегаться.

Землис-Балявичюс сказал, что время для послаблений выбрали не самое лучшее.

"Время не самое лучшее. Но у нас действовал карантин, который уже никто не соблюдал. (…) Я неоднократно об этом говорил, что мы должны открывать какие-то сферы, и смотреть каким будет результат, выяснять, что может работать, а что нет. Все уже истосковались по свободе", – сказал собеседник.

Он пришел к выводу, что мы сейчас "живем в Швеции".

"Соблюдение ограничений стало вопросом сознательности жителей. Мы посмотрим, будут ли результаты такими же, как в Швеции. Осень показала, что это было плохим решением, но сейчас люди уже истосковались по свободе и будут ею пользоваться", – сказал Землис-Балявичюс.

Он сказал, что это сложный вопрос, поскольку правительство "загнало себя в угол".

"Правительство загнало себя в угол тем, что сохраняло ограничения и не делало никаких экспериментов, кроме тестирования школьных коллективов с помощью сборного метода. Если бы что-то уже было открыто, мы бы могли сказать, какая деятельность не рискованная. Тогда было бы легче говорить о дальнейших послаблениях. Не надо забывать, что количество пациентов в больницах у нас такое же, каким было зимой, поэтому надо что-то предпринимать. А это означает в возвращению к карантину, к более жесткому, чем был.

Хотя мы и сейчас живем в условиях жесткого карантина, но его влияние недостаточное для снижение числа больных. Я надеюсь, что это делать не придется, что люди поймут и будут пользоваться предоставленной свободой так, чтобы количество госпитализированных не достигло прежнего уровня. Иначе давление скажется и на другой стороне. Если больницы будут переполнены, смертность увеличится, то ничего не делать - преступно", – сказал он.

Землис-Балявичюс подчеркнул, что в западной части Литвы ситуация хорошая.

"Надо делать все, чтобы плохая ситуация из Каунаса и Вильнюса не перекинулась на западную часть страны", – сказал собеседник.

"Наша цель - сделать так, чтобы эпидемии не осталось. Если наше общество постарается, хотя просить людей делать все то же, что уже просили, сложно. Но это как в марафоне – остались последние 10 км, они самые сложные. Нужно собраться с силами и добежать. Тогда мы летом уже сможем жить свободно. А если мы этого не сделаем, летом будет как зимой в США – одни берегут себя, другие нет, количество больных прежнее, открыть ничего нельзя. Так страдают и те, кто честно соблюдает требования, это нехорошо", – сказал Землис-Балявичюс.