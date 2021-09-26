Аналитик: количество зараженных растет - через 8 недель может быть до 4 тысяч случаев в день

По словам аналитика Вайдотаса Землиса-Балявичюса, при таком быстром росте числа зараженных вскоре повторится сценарий прошлой волны COVID-19.

"При таком высоком темпе роста зараженных людей, как мы видим сейчас, за 8 недель дойдем до четырех тысяч случаев в день. Необходимо принять соответствующие меры, чтобы остановить рост случаев, иначе ситуация будет такой же, как и в прошлом году. Здесь, я бы сказал, у нас такая пандемическая тележка, которую одни тянут вперед, а другие тянут назад", - говорит В. Землис-Балявичюс.

Vaidotas Zemlys Balevičius © DELFI / Josvydas Elinskas

Хотя в обществе часто можно услышать предложения сформировать иммунитет не с помощью вакцин, а после того, как человек переболеет, профессор Аурелия Жвирблене из Центра наук о жизни Вильнюсского университета считает такой метод слишком рискованным. .

"Иногда возникают такие мысли, но делать это очень рискованно. Такой пример, когда обществу позволяют просто переболеть, мы можем увидеть в некоторых странах. И все же это, очевидно, стоит многих жизней. Конечно, если переболеешь - это эффективная защита, но проблема в том, что болезнь сопряжена с различными рисками, например, со смертью. Иногда молодые люди говорят, что риск смерти в их возрастной группе намного ниже, но важно понимать, что есть и другая сторона: различные постковидные явления, неврологические расстройства, о которых имеется мало информации. Вакцинация - гораздо менее рискованный способ обрести иммунитет, и я думаю, что если человек действительно хочет переболеть, он может сделать это после вакцинации", - считает профессор.

Однако, по ее словам, иммунитет, приобретенный после того, как человек переболеет коронавирусом, является более эффективным средством защиты, чем вакцина.

"В Израиле уже проводятся исследования, в которых сравнивается относительно большая группа людей, которые переболели и вакцинированы, и это исследование показывает, что иммунитет переболевшего более устойчив. Вроде ничего удивительного, потому что иммунная система стимулируется всеми способами, но вакцина - гораздо более безопасный способ, требующий меньшего количества смертей", - говорит А. Жвирблене.

Хотя большая часть населения Литвы вакцинирована по крайней мере одной дозой вакцины, все же есть люди, которые не планируют прививаться, потому что боятся побочных эффектов. Есть также часть населения, которая согласится на вакцинацию только после получения компенсации от государства. По мнению В. Землиса-Балявичюса, такой подход - наглость.

"Мы живем в государстве с системой здравоохранения и они нас страхуют. Если вы заболеете, вас будет лечить государство, отправит в реабилитацию. Если у вас есть работа и вы платите налоги, Sodra будет платить вам зарплату. Опять же, не так много побочных эффектов после вакцинации, требующих реабилитации, как, например, после того, как человек переболеет COVID-19. Как я уже говорил, страховка существует, но почему-то многие думают, что, мол, я сделал прививку, дайте мне 1000 евро моральной компенсации. Это довольно нагло. Имейте в виду, что мы живем в государстве, которое нас уже защищает и, может быть, эта защита нереальная, но лучше вы не получите", - делится мнением эксперт.

По словам А. Жвирблене, хотя массовая вакцинация началась год назад, до сих пор не сообщалось о часто проявляющихся побочных эффектах.

"Вакцинация длится год, но никаких угрожающих, нежелательных, общих побочных эффектов не фиксировалось. Конечно, эти побочные эффекты есть, но я могу сказать, что людям часто нравится придумывать что-то и демонизировать вакцины", - говорит А. Жвирблене.

По словам профессора, мы еще долго будем жить с вирусом, но пандемия, как и все, что произошли до сих пор, рано или поздно закончится.

"Я считаю, что эта пандемия закончится, как и все предыдущие пандемии. И раньше появлялись всевозможные вирусы и их штаммы, но когда большинство населения приобрело иммунитет, эти волны естественным образом подавлялись - это путь окончания пандемий. Дело в том, что вирус продолжит циркулировать и в будущем, но для нас это не будет опасно. В общем, теперь у нас есть вакцины, которые значительно облегчают выживание в этой пандемии, поэтому теперь вопрос один: выживем ли мы, пойдя на большие жертвы, как мы это сделали 100 лет назад или даже раньше, или все же сможем избежать этих жертв, потому что у нас есть способ защититься, чтобы серьезно не заболеть или, в конце концов, не умереть", - говорит профессор Центра наук о жизни Вильнюсского университета.

По словам аналитика, этот год - последний год пандемии.

"Глядя на количество вакцинированных и переболевших, я думаю, что это может быть последняя зима пандемии, и я верю, что вирус естественным образом исчезнет летом. Конечно, всегда возможен апокалиптический вариант мутации вируса, но я надеюсь, что этого не произойдет, и мы сможем более спокойно поговорить следующей осенью", - делится В. Землис-Балявичюс.