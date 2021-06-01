Аналитик: если темпы снижения сохранятся, в скором времени все закончится

"Снижение отличное. (…) Во всех округах снижение составило 22%, а максимум 50%. Это отличные данные. Максимальное количество положительных тестов - 4%. Значит, мы контролируем пандемию, она успешно уходит от нас", – сказал в передаче "Утро на Delfi" аналитик Землис-Балявичюс.

Однако, по его словам, радоваться пока рано. В Литве новых случаев пока немало. "Все еще 500, когда будет 100-200, тогда сможем сказать, что справились. А пока можно радоваться падению. Если темпы сохранятся, скоро все эти закончится", – заметил он.

Однако он предупредил, что опасность представляет индийский штамм.

"На прошлой неделе появились первые данные об опасности этого штамма. Он оказался опаснее британского. (…) Показатель его репродуктивности - 1,6. (…) И вакцина здесь менее эффективна. По предварительным данным, для привитых одной дозой - 30%. Для сравнения, – в случае с британским 50%. Это значительное снижение", – сказал Землис-Балявичюс.

А этот штамм уже зафиксирован в Латвии. Летом погода у нас лучше, чем в Великобритании, будем надеяться, что летний эффект подействует. Что касается процесса вакцинации, то при британском штамме мы смотрели на эффект первой дозы, а в случае с индийским - второй. Вирус еще преподнесет нам сюрпризы, мы не можем сказать, что все позади", – заметил ученый. Он обратил внимание на то, что двумя дозами в Литве привито немного людей. В округах это около 20%.

"А если брать первую дозу, то есть муниципалитеты, где привито немало людей - 70% (Неринга), 40% (Алитус), 40% (Каунас)", – продолжил специалист.

Аналитик сказал, что индийский штамм принесет больше хлопот не людям, а госучреждениям. Они должны думать, как решать ситуацию.

"Никакой штамм не будет страшен, если уровень заболеваемости у нас будет низким", – заметил Землис-Балявичюс.