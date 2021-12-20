Аналитик данных: "омикрон" будет распространяться в Литве беспрепятственно

В передаче "Утро на Delfi" 20 декабря он сказал, что привитые двумя дозами больше 20 недель назад люди, не имеют защиты от "омикрона".

"Эффективность двух доз как Comirnaty – BioNTech и Pfizer, так и Vaxzevria (AstraZeneca) со временем снижается. Если посмотреть на это снижение, то фактически через 20 недель эффективность обеих вакцин снижается до такого уровня, что, можно сказать, защиты не остается.

И, к сожалению, в Литве, если взглянуть, сколько времени прошло с тех пор, когда люди привились двумя дозами AstraZeneca или Pfizer, то в большинстве случаев эти 20 недель прошли. Поэтому, можно сказать, что "омикрон" пугает, ведь большая часть популяции от заражения не защищена", – сказал Землис-Балявичюс.

В Литве пока обнаружены 5 случаев штамма "омикрон". Но, по словам ученого, если учесть скорость его распространения, то в январе он станет доминирующим.

"Важно заметить, что один случай "омикрона" в Литве - местный, значит, вирус уже распространяется. Сейчас у нас рождественский период, время встреч. "Омикрон" распространяется быстрее "альфы" и "дельты", значит в Литве будет доминировать с января", – сказал собеседник.

В борьбе с "омикроном" очень важна вакцинация. Важно, чтобы ревакцинировались не только люди из группы риска, но и те, кто помоложе.

"Сейчас у нас ревакцинировались около 20% людей. Радует, что активно прививаются люди старшего возраста. (…) Хорошо, что пожилые люди стараются защитить себя. Но плохо, что вяло прививаются молодые люди. Ведь именно те, кто моложе, распространяют вирус. Это очень плохая новость – в Литве эпидемия может распространяться почти беспрепятственно, ее нечем остановить", – сказал ученый Землис-Балявичюс.



"Эпидемия и мне очень надоела, совсем не хочется закрываться, беречься, но, к сожалению, вирусу все равно, о чем думают люди. н просто распространяется. Если люди не защищаются, ему от этого только лучше", – заметил он.

"Когда создавали вакцину от коронавируса, думали, что ею придется прививаться как от сезонного гриппа. Происходящее сейчас в мире показывает, что все к этому и идет. Если так будет, то это не самый плохой вариант", – подчеркнул собеседник.

Он заметил, что в больницах необходимо ввести респираторы.

"В будущем, через пару лет, мы с этим COVID–19 справимся. Но пока мы живем в той фазе, когда он преподносит нам сюрпризы", – сказал Землис-Балявичюс