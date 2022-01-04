Аналитик данных: это лишь разбег, скоро снова будут побиты рекорды

Беспокойство вызывает распространение болезни в группе 20-50 лет.

Аналитик данных Вайдотас Землис-Балявичюс сказал, что нынешний рост - это всего лишь разбег, об этом говорит ситуация в других странах.

"Мы знаем, что в Эстонии уже 50% - "омикрон", в Литве этот штамм также зафиксирован. В Литве наблюдается ясный и очевидный рост числа случаев в определенных группах. Это пока только разбег, его увеличивает сравнение недельных данных, а ведь у нас была межпраздничная неделя, когда число случаев было меньше. Но, если взглянуть на другие страны, где начался "омикрон", если ситуация будет такой же, рост будет большим", – сказал ученый.

Он заметил, что рост заболеваемости будет неизбежным, но это не значит, что введут карантин.

"Рост будет но будет ли количество больных таким большим, что придется ввести карантин, пока не можем сказать. (…) Подготовка к карантину - нормальное дело, особенно когда располагаешь информацией, какая есть у нас. Но подготовка к карантину не означает, что он будет введен, его никто не хочет. Если не будет достигнут установленный критерий, значит, карантина не будет. Достигнем ли мы его - вопрос открытый", – сказал Землис-Балявичюс.

Delfi напоминает, что карантин в Литве введут, если в реанимациях будет занято 240 коек. Карантин обещают короткий и жесткий.

Аналитик прогнозирует, что новые данные по заболеваемости будут впечатляющими, но карантина удастся избежать.

"Когда начнется экспоненциальный рост, сложно сказать. Может быть очень плохо и не так плохо. Я смотрю с оптимизмом пока, на сегодняшний день. Я думаю, рекорды заболеваемости в этом месяце будут, будут и 4000, но, считаю, что карантина не будет, я так предполагаю", – сказал Землис-Балявичюс, заметив, что не знает, насколько точен его прогноз.

Ученый Вильнюсского университета Гитис Дудас сказал, что только вопрос времени, когда "омикрон" начнет доминировать в Литве.

Он также согласен с тем, что во время новой волны будут рекордные данные по заболеваемости.

"Рекорды заболеваемости будут, но уже давно они не являются основным показателем, от которого все зависит. По последним данным, люди привитые двумя дозами Pfizer защищены от госпитализации на 70%. (…) Значит, люди будут болеть легче, но сам факт, что защита от госпитализации снижается, вызывает озабоченность", – сказал Дуда.