Американских пассажиров круизного лайнера в Клайпеде ждал сюрприз

В руках у них была коробка для пожертвований: "Мы собираем деньги на стерилизацию бездомных клайпедских кошек. Ваши пожертвования ценны для нас".
Некоторые туристы переговаривались между собой, говоря, что, видимо, на литовском взморье много бездомных кошек, а один с улыбкой сказал: "Хорошо. Хотя бы в этом городе будет не так как в Париже, крыс не увидим".
После этого иностранцы отправились в центр Клайпеды.
Круизное судно Norwegian Dawn длиной 294 м. Оно стояло в Клайпеде до 20 ч. Правда, не все туристы сошли на берег, некоторые остались на лайнере, где их также ждет масса развлечений.