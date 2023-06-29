Американских пассажиров круизного лайнера в Клайпеде ждал сюрприз

В руках у них была коробка для пожертвований: "Мы собираем деньги на стерилизацию бездомных клайпедских кошек. Ваши пожертвования ценны для нас".

Некоторые туристы переговаривались между собой, говоря, что, видимо, на литовском взморье много бездомных кошек, а один с улыбкой сказал: "Хорошо. Хотя бы в этом городе будет не так как в Париже, крыс не увидим".

После этого иностранцы отправились в центр Клайпеды.