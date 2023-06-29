29 июня 2023 г. 07:14

Американских пассажиров круизного лайнера в Клайпеде ждал сюрприз

 
ru.DELFI.lt

В среду в Клайпеду пришел круизный лайнер Norwegian Dawn с американскими туристами на борту (всего 2540 пассажиров). Туристов удивила встреча – на берегу их ждали работницы клайпедского приюта для животных в костюмах кошек.

В руках у них была коробка для пожертвований: "Мы собираем деньги на стерилизацию бездомных клайпедских кошек. Ваши пожертвования ценны для нас".

Некоторые туристы переговаривались между собой, говоря, что, видимо, на литовском взморье много бездомных кошек, а один с улыбкой сказал: "Хорошо. Хотя бы в этом городе будет не так как в Париже, крыс не увидим".

После этого иностранцы отправились в центр Клайпеды.

Круизное судно Norwegian Dawn длиной 294 м. Оно стояло в Клайпеде до 20 ч. Правда, не все туристы сошли на берег, некоторые остались на лайнере, где их также ждет масса развлечений.

Наш телеграм-канал Delfi Литва — ваш оперативный и информативный гид по стране.
Источник
Темы
ru.DELFI.lt
Оставить комментарий Читать комментарии
words.top_headlines
Delfi
Закладка
Поделиться
Комментарии