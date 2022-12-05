Такой список появился в зарубежных СМИ. Американцы рекомендуют туристам не пить в Литве воду из-под крана, в противном случае их ждет понос и разные болезни.
Литва вместе с Латвией оказалась в одном ряду с такими странами, как Перу, Куба, Египет и Россия.
"Я прочитала статью, она показалась мне странной", – сказала представитель лаборатории компании "Вильняус вандянис" Аурелия Баронене.
"Мы обратились к представителям сайта. Это туристический сайт, представивший данные Американского Центра по контролю и превенции заболеваний. Мы задали вопрос: на основании каких данных составлялся такой список?" – сказала представитель компании Рената Саулите.
Ответа пока не получили. Это не первый раз, когда за границей пишут о том, что в Литве воду из-под крана пить опасно. Тот же Американский Центр по контролю и превенции заболеваний распространял такую информацию и в 2019 году.
"Такие публикации сводят на нет усилия компаний делать питьевую воду популярнее и усилия страны говорить туристам о том, что лучшее, что у нас есть - это вода", – сказала Саулите.
Эксперты подтверждают - качество воды в Литве хорошее. В дома поставляют подземные воды, в других странах такое бывает редко.
"Мы не первые, но точно в числе первых по качеству и безопасности питьевой воды", – сказала инспектор Государственной продовольственно-ветеринарной службы Вилия Галдикене.
"Чем безопасны подземные воды? Нет биологического загрязнения, нам не надо такую воду постоянно дезинфицировать", – сказала Баронене.
Качество питьевой воды в Литве регулярно контролируется. Поставщики воды ежегодно проводят около 180 000 исследований. Результаты представляют ГПВС, она - Минздраву и Еврокомиссии", – сказала инспектор ГПВС.
Жители также считают, что данные американского центра не достоверные. Правда, эксперты согласны, что качество колодезной воды в Литве может быть неважным. Ведь с поверхности почвы в землю попадает больше нитратов, аммиака и органических кислот.
Есть ли разница в методологии исследования воды в Литве и США, пока неясно.
"Американцам трудно понять и принять, что можно пить воду, которая течет, по их мнению, по нестерильным трубам", – сказала Саулите.
Разницу отмечает и жилищный сектор.
"Гостиницы говорят, что их постояльцы часто спрашивают, можно ли пить воду из-под крана, есть ли альтернатива", – прибавила Саулите.
В Литве можно пить некипяченую воду из-под крана, но надо учитывать состояние индивидуального водопровода. Кроме того, в некоторых регионах страны в воде может содержаться больше некоторых химических веществ.
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