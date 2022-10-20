В некоторых регионах США уже сейчас быстро распространяется грипп. Заболевает много детей, у них диагностируют респираторно-синцитиальный вирус (РСВ) и энтеровирусные инфекции.

Об этом сообщает специалист Национального центра общественного здравоохранения Роланда Лингене в социальной сети Facebook.

Она отметила, что в Литве пока ситуация спокойная, но напомнила, что осень и зима - время, когда распространяются простудные заболевания.

"В американских больницах уже готовятся к еще одной зиме с COVID – первой зиме, когда, как предполагают, будет распространятся также грипп и другие инфекции.

По данным Американских центров по контролю и превенции болезней, в некоторых районах США уже сейчас растет заболеваемость гриппом. Заболевает много детей, у них диагностируют респираторно-синцитиальный вирус (РСВ) и энтеровирусные инфекции.

У нас, к счастью, пока спокойно, но никто не может с уверенностью сказать, что все так и останется. Мы все вернулись к обычному ритму, общаемся как на работе, так и ведем активный социальный образ жизни, отчасти, мы уже не обращаем внимание на то, что осень и зима - самое любимое время для вирусов и простуды.

Я уже не раз писала, что большое количество вирусов может увеличить нагрузку на систему здравоохранения. Например, американские больницы не только сталкиваются с нехваткой работников, ни и с проблемой их перегорания. Так, в этой богатой стране в скором времени встанет вопрос нехватки медперсонала. И это в стране, где система здравоохранения работает хорошо.

Я уже не буду говорить о том, что те, кто первыми столкнулся с COVID переживут и постковидный синдром. Ни для кого не секрет, что это потребовало огромных психологических, моральных и физических сил, некоторым стоило здоровья. И естественно, организм требует компенсации.

Это касается всех – врачей, волонтеров, медсестер и моих коллег, которые днем и ночью делали все, чтобы быстрее победить в борьбе. Именно перегорание, о котором говорят врачи и ученые, представляет собой проблему, вызов системы здравоохранения", - заметила Лингене.

Она сказала, что в условиях нехватки персонала опасность представляет любая болезнь, из-за которой в больницах растет количество пациентов.

"В Литве медсестер не хватало и до Covid. Поэтому прошу всех - берегите себя, дорожите другими, в том числе и теми, кто два года делал все, чтобы мы могли жить без ограничений. Холодает, грипп уже на пороге, не надо допускать, чтобы "букет болезней", стал еще одним вызовом для врачей и для всех нас", - пишет специалист.