Альвидас Никжентайтис: Москва воспринимает Литву, Польшу и Финляндию как части территории восстановленной Российской империи

- Литва в своей истории несколько раз оказалась под оккупацией – сначала Российской империи, а затем и СССР. Какую политику по отношению к населению Литвы проводила Россия?
- Можно было бы сказать, что Россия всегда прилагала усилия для того, чтобы ассимилировать жителей Литвы: такую версию часто излагают средства массовой информации, но нас историков такая версия не устраивает. На самом деле политика Российской империи по отношению к Литве, ее жителям и элитам после раздела Речи Посполитой была неоднозначной. Нельзя сказать, что она опиралась только на ассимиляцию.
И первый и второй раздел Речи Посполитой произошли до того, как в нашем регионе пробудилось и начало формироваться национальное самоознание народов, массированной русификации в тот период времени не было. Этот период владычества Российской империи на наших землях характеризовался религиозной дискриминацией католиков и представителей униатской церкви. Униатская церковь подверглась гонениям и репрессиям. Была попытка если так это можно назвать "соблазнить" литовско-польские элиты перейти на сторону империи. Попытка неудавшаяся – это доказывают восстания в Литве и Польше против царской власти, после этого, политика Российской империи, которая к тому моменту вошла в стадию формирования национального государства – изменилась. Царская администрация перешла к политике насаждения раздоров между поляками и литовцами, при помощи старого, испытанного метода – морковки и кнута.
Представителям элит, шляхты и просто способным людям – царские власти предлагали учебу в российских университетах, стипендии, карьеру на гражданской и военной службе. Эта попытка умиротворения настолько насколько надеялись царские власти себя не оправдала, поэтому начался этап русификации, запретов и репрессий. Репрессии и запреты, которые были особенно жесткими в конце XIX столетия, вызвали возмущение и сопротивление со стороны жителей Литвы.
- Что изменилось во время оккупации Литвы Советским Союзом?
- Политика СССР по отношению к жителям оккупированной Литвы тоже прошла несколько этапов. От масштабных репрессий и невиданной жестокости в сталинские времена до умиротворения во времена хрущевской оттепели и разговоров о стремлении создания коммунизма с человеческим лицом, что оказалось привлекательным и для некоторых литовцев.
В настоящий момент, в Литве идут дискуссии о дальнейшей судьбе памятника Юстинаса Марцинкявичюсу, а я до сих пор помню слова Брониса Савукинаса, редактора журнала "Kultūros barai", который рассказывал, что Юстинас Марцинкявичюс во времена "оттепели" пытался уговаривать своих коллег вступать в коммунистическую партию. Почему? Бронис Савукинас утверждал, что Марцинкявичюс в тот момент придерживался мнения, что, будучи внутри коммунистической партии, у него и его соратников появится возможность влиять на политику Москвы по отношению к Литве, реформировать ее, сделать что ли более человечной. Одновременно с этим Кремль отказывается от массовых репрессий, начинается этап строительства советской утопии и создание "гомо советикус" – человека советского как в масштабе Советского Союза, так, естественно, и в Литве.
- Кажется, в то время появилась песня со словами "Мой адрес не дом и не улица. Мой адрес — Советский Союз", но как это относится к национальным меньшинствам, в странах Балтии вообще и в Литве в частности после распада СССР?
- Проект советского человека важный элемент, для того чтобы понять положение, в которой после восстановления Литвой независимости оказались национальных меньшинства. Если мы посмотрим на те советские республики, в которых доминировал один этнос – в число таких, кстати, входит и Литва, то может показаться что создание человека советского в них не получилось, но… Достаточно большое количество, приехавших за время советской оккупации в Литву не идентифицировали себя как русские, украинцы, белорусы, а считали себя советскими людьми. Часть из них, после распада СССР, столкнулась с проблемой возвращения к своим этнонациональным корням. Поэтому можно сказать, что хотя проект создания "гомо советикус" - человека советского на первый взгляд кажется гуманным, но ряд признаков указывает на его цель – русификацию.
- То есть все должны были бы стать советскими людьми?
- Во время конференции в Ташкенте, в конце 80-ых годов очень четко и ясно была сформулирована цель – более стремительное и интенсивное распространение использования русского языка на территории всего СССР. По итогам этой конференции в большинстве советских республик за исключением – Литвы, Грузии и Эстонии были предприняты усилия для того, чтобы русский язык стал единственным, на котором ведется преподавание в университетах. К счастью – это не удалось, более того именно во время хрущевской оттепели частично сформировались новые литовские элиты, которые смогли впоследствии добиться независимости и выхода страны из состава Советского Союза. Осознание что Литва чужая Советскому Союзу, что ее место в другой парадигме, сформировалось именно в тот период времени.
- Что это означает?
- То, что ни советская культура, ни проект советского человека не смогли увлечь литовцев, ну по крайней мере большую часть литовской культурной интеллигенции, которая как мы знаем и сформировала ядро „Саюдиса“.
- В советской культуре не было места для другой, не советской?
- Не совсем. Была, но прежде всего советская культура – должна была быть коммунистической по содержанию и только потому национальной по своей форме. Именно поэтому нельзя сказать, что Советский Союз полностью игнорировал национальные особенности, народов, которые оказались под его властью. Очень много вещей, событий и праздников, которые до сих пор либо сохраняются в нашей коллективной памяти, как красивые проявления литовской культуры в советское время либо даже празднуются, на тот момент были ничем иным как удачными проектами системы СССР. Частично, благодаря вот таким вот приятным воспоминаниям до сих пор в обществе присутствует ностальгия по советским временам.
- Вернемся в наше время. Как вы, как историк оцениваете попытки Кремля распространить свое влияние не только на русские национальные меньшинства, но и на всех русскоязычных?
- Думаю, что война против Украины, развязанная Путиным, отпугнула людей от идеи русского мира и притягательности русской культуры. Да, какое-то количество сторонников этой идеи осталось, но их число значительно уменьшилось. Насколько это состояние дел сохранится это зависит в том числе и от отношения литовского правительства к русскоязычным национальным меньшинствам.
- Владимир Путин, президент Российской Федерации недавно сравнил Запад с Золотой Ордой и поблагодарил Александра Невского.
- Путин таким образом очень четко сообщает, кто по его мнению сегодня является самым большим врагом Российской Федерации. Очевидно, что он считает, что это – Запад и делает все, чтобы это подчеркнуть, а для победы над этим врагом можно делать все, то есть цель оправдывает средства. Помимо этого, Путин таким образом обосновывает геополитический выбор России – Восток и Китай, а не Запад и не Европа.
- Владимир Путин, президент России, и Александр Лукашенко во время своих выступлений предъявляют территориальные претензии Литве и Польше и в том числе претендуют на наследие Великого Княжества Литовского.
- Давайте не будем в этом случае объединять и Лукашенко, и Путина. Лукашенко прекрасно понимает, что у него тонка кишка в одиночку выдвигать какие-либо претензии соседям, для него возможность напомнить, что Бялысток когда-то принадлежал Беларуси, заканчивается подтверждением имиджа негативного соседа. Риторика Лукашенки, скорее напоминает оборонительную риторику. Путин – другое дело. В высказываниях Путина четко видно желание восстановить не Советский Союз а Российскую империю. Напомню, что в состав Российской империи входили не только Литва, Латвия, Эстония, но и Финляндия, Польша, Средняя Азия. Путин оправдывает российский империализм и создает идеологический фундамент, почему эти страны должны принадлежать России. На самом же деле, у нынешней Литвы, гораздо больше права претендовать на наследие Великого Княжества Литовского чем у Российской Федерации.
- То есть, грубо говоря, страны Балтии и Польша, следующая цель, после Украины имперских амбиций Путина?
- Да. Литва, другие бывшие советские республики, а в каком-то смысле даже Польша и Финляндия, не могут чувствовать себя в безопасности. Все они – цели имперских амбиций Москвы. Тем не менее это не означает, что Кремль постарается добиться своих целей одновременно здесь и сейчас. Скорее всего, весь процесс растянется во времени, но… факт остается фактом - Москва воспринимает Литву, Польшу и Финляндию как части территории восстановленной Российской империи. Нам это не предвещает ничего хорошего.