Альвидас Никжентайтис: Москва воспринимает Литву, Польшу и Финляндию как часть восстановленной территории Российской империи

- Кажется, в то время появилась песня со словами "Мой адрес не дом и не улица. Мой адрес — Советский Союз", но как это относится к национальным меньшинствам, в странах Балтии вообще и в Литве в частности после распада СССР?

- Проект советского человека важный элемент для того, чтобы понять положение, в котором оказались национальных меньшинства после восстановления независимости Литвы. Если мы посмотрим на те советские республики, в которых доминировал один этнос – в число таких, кстати, входит и Литва, то может показаться, что создание человека советского там не получилось, но… Достаточно большое количество, приехавших за время советской оккупации в Литву не идентифицировали себя как русские, украинцы, белорусы, а считали себя советскими людьми. Часть из них, после распада СССР, столкнулась с проблемой возвращения к своим этнонациональным корням. Поэтому можно сказать, что хотя проект создания "гомо советикус" - человека советского, на первый взгляд, кажется гуманным, но ряд признаков указывает на его цель – русификацию.