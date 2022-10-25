Алму Адамкене выписали из больницы

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Супругу бывшего президента Литвы Валдаса Адамкуса Алму Адамкене в понедельник после обеда выписали из больницы, сообщает портал tv3.lt.
Alma Adamkienė
Alma Adamkienė
© DELFI / Domantas Pipas

В реанимации Адамкене провела больше трех недель, сейчас она вернулась домой.

"Состояние госпожи Адамкене стабильное, поэтому в понедельник после обеда она вернулась домой, где будет проходить амбулаторное лечение", – сказала tv3.lt секретарь Адамкуса Божена Багонайтене.

Delfi напоминает, что в понедельник Адамкене перевели из реанимации в другое отделение. 28 сентября СМИ сообщали, что Адамкус заболел коронавирусом, а 29 сентября из-за COVID–19 в больницу доставили Адамкене.

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