Экс-президент на этой неделе немного рассказал о здоровье Алмы. Он надеется, что в ближайшее время супруга окрепнет.
"Алма после инсульта еще не может сама встать, ей надо лежать. Думаю, еще пара месяцев нужна, чтобы поставить ее на ноги", – сказал Адамкус порталу lrytas.lt.
29 сентября 2022 года из-за коронавируса Алма оказалась в больнице, где провела несколько недель в реанимации, а домой вернулась только через месяц.
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