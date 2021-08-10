Адамкус сказал, что сам он сейчас себя чувствует хорошо.

"Я чувствую себя очень хорошо. Мне кажется, что не только вакцина, но и погода не оказывают отрицательного воздействия, со мной все хорошо", – сказал Адамкус.

Президент сказал, что Алме стало плохо на прошлой неделе. Но он не мог точно объяснить, что произошло.

"Об этом лучше говорить с врачом, поскольку моя жена почти неделю находится в больнице. Я не хочу ничего напутать и дать неверную информацию. В четверг Алма будет в Бирштонасе и проведет там две недели", – сказал Адамкус.

Он сказал, что был в президентском дворце, когда ему позвонила домработница.

"Она сказала, что обнаружила Алму в кресле в неестественной позе. Она быстро отреагировала. Тут все и началось... Одним словом, ее увезли в Сантаришкскую клинику"“, – сказал Адамкус.

"За эту неделю ей уже стало лучше. Я и сейчас еду к ней в больницу. Каждый день ее навещаю. Вчера она выглядела бодрой, мы довольны тем, что ей с каждым днем становится все лучше", – сказал Адамкус.