Эту новость агентству ELTA подтвердила представитель В. Адамкуса Божена Багонайтене.

По сообщению Lrytas.lt, у Адамкене случился инсульт.

Адамкус рассказал журналистам tv3.lt, что его жене стало плохо и ее увезли в Сантаришкскую клинику. Адамкене прооперировали. Операция прошла успешно.

"Она перенесла операцию, в таком возрасте, такая операция... Если бы не сделали срочную операцию, все закончилось бы трагедией", – сказал tv3.lt экс-президент.

В сентябре прошлого года А. Адамкене и В. Адамкус заболели коронавирусом. Из-за инфекции COVID-19 первая леди проходила лечение в больнице, некоторое время – в реанимации.