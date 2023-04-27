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Супруге экс-президента Валдаса Адамкуса Алме Адамкене в четверг понадобилась медицинская помощь – по сообщению портала lrytas.lt первая леди доставлена в Вильнюсскую клинику Сантарос.
Valdas ir Alma Adamkai
Valdas ir Alma Adamkai
© DELFI / Domantas Pipas

Эту новость агентству ELTA подтвердила представитель В. Адамкуса Божена Багонайтене.

По сообщению Lrytas.lt, у Адамкене случился инсульт.

Адамкус рассказал журналистам tv3.lt, что его жене стало плохо и ее увезли в Сантаришкскую клинику. Адамкене прооперировали. Операция прошла успешно.

"Она перенесла операцию, в таком возрасте, такая операция... Если бы не сделали срочную операцию, все закончилось бы трагедией", – сказал tv3.lt экс-президент.

В сентябре прошлого года А. Адамкене и В. Адамкус заболели коронавирусом. Из-за инфекции COVID-19 первая леди проходила лечение в больнице, некоторое время – в реанимации.

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