Эту информацию в четверг подтвердила секретарь Валдаса Адамкуса Божена Багонайтене.

"Да, могу подтвердить этот факт. Да, (из-за подозрения на коронавирус – BNS)", – сказала она.

Напомним, что экс-президент также болен коронавирусом, поэтому в среду отозвали мероприятие, на котором ему должны были вручить регалии почетного гражданина Вильнюса.

Секретарь Адамкуса Багонайтене сказала, что экс-президент чувствует себя "достаточно неплохо". Он лечится дома. Болезнь у него была диагностирована в среду.