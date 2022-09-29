Эту информацию в четверг подтвердила секретарь Валдаса Адамкуса Божена Багонайтене.
"Да, могу подтвердить этот факт. Да, (из-за подозрения на коронавирус – BNS)", – сказала она.
Напомним, что экс-президент также болен коронавирусом, поэтому в среду отозвали мероприятие, на котором ему должны были вручить регалии почетного гражданина Вильнюса.
Секретарь Адамкуса Багонайтене сказала, что экс-президент чувствует себя "достаточно неплохо". Он лечится дома. Болезнь у него была диагностирована в среду.
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