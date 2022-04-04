32-летняя Алина поселилась в доме гостеприимных жителей Расейняй. Она говорит, что нет ничего лучше спокойного неба, которое она видит уже две недели, и надеется, что в сентябре ее дети вернутся в свою школу в Украине: "Как только узнаем, что закончилась война – поедем домой. Я верю, что все дети войны скоро смогут вернуться на родину".

Государственная служба опеки и усыновления делится историей Алины о призывает лучше узнать бежавшие от войны семьи, проявлять к этим людям внимание и доброжелательность.

Алина рассказала, что дети уже меньше реагируют на громкие звуки, но ограничить себя от информации о войне сложно: подростки поддерживают связь с оставшимися на родине сверстниками, следят за новостями в интернете.

"Знакомство с новой культурой, досуг и даже уроки литовского – все это очень помогает отвлечь их от мрачных мыслей", – сказала собеседница.

Мальчики учатся в Расейнской основной школе им. Виктораса Петкуса. Они хорошо учатся. Конечно, из-за языкового барьера учителям приходится уделять им больше внимания. Алина надеется, что все это временно, она верит, что война скоро закончится.

Сейчас она думает о том, как сделать так, чтобы дети не утратили интерес к учебе и жили максимально обычной жизнью. До летних каникул уже осталось немного. Все мальчики занимаются спортом.

Отдельная забота Алины – Александр, которого многого достиг в спорте. Он является победителем многих состязаний, членом юниорской сборной Украины. Его тренер Артур Беладзе сегодня с оружием в руках защищает свою страну, но не забывает своего воспитанника. Он связывается с Александром, поддерживает его.

В Расейняй нет условий для тренировок. Жотели Расейняй, у которых живет семья, связались с тренером из Таураге Гедрюсом Вайштарасом. Александр стал тренироваться. В субботу он уже примет участие в турнире в Тельшяй. Тренер предложил молодому человеку возить его после тренировок в Расейняй.

Александр сказал, что если будет участвовать в важных состязаниях, то будет нести два флага: Литвы и Украины.

О Литве семья знает немного. За границу они раньше не уезжали. Алина с мужем планировали путешествие, когда дети подрастут. Поэтому переезд их очень пугал: и остаться и уехать было сложно.

Семья ехала в Литву пятеро суток. Только попав в Расейняй, старшие в интернете стали читать об этом городке и увидели, что он очень маленький. Семья сейчас знакомится с Литвой и ее жителями, но уже испытали гостеприимство литовцев.

Реда Лауринайте, которая опекает семью, сказала, что семья очень скромная. Она случайно узнала, что в расейнском общежитии живет женщина с пятью детьми. Реда едва уговорила их переселиться в дом, украинцы боялись, что доставят хозяевам слишком много хлопот.

Реда рассказала, что один из детей подарил ей три гривны: "Сказал, что у них есть такая традиция, эти гривны принесут мне счастье. Я положила деньги в безопасное место, будем ждать окончания войны. Это будет самым большим счастьем".

Она заметила, что нечасто встречает таких душевных детей.

Реда сказала, что рада и за литовскую молодежь: молодежь идет в волонтеры, собирает помощь беженцам.

"Мы создали этой семье уютное гнездышко, чтобы они чувствовали себя как дома. Мы с дочерью Эмой по очереди возим Александра на тренировки, дружим", – pasakoja Reda.

Но больше всего для украинцев делает 82-летний отец Реды Эдмундас. Семья живет на втором этаже его дома, а на первом действует семейная пекарня. Теплый хлеб и булочки каждый день идут на стол, за которым завтракает семья.

Всего в Литву приехали больше 36 000 беженцев из Украины, среди них 950 детей без родителей.