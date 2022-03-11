"Отмечая 32-ю годовщину восстановления независимости Литвы, мы с тревогой наблюдаем за войной в Украине. По этому поводу мы разговариваем с профессором Витаутасом Ландсбергисом, который является бывшим спикером Восстановительного Сейма Верховного Совета, который в 1990-1992 гг. фактически занимал должность главы страны, руководил процессом восстановления независимости Литвы. И мы говорим с ним не так как всегда, мы говорим на русском языке - посвящая это интервью русскоязычной части Литвы и мирa, полагая, что разговор поможет вдохновить, возможно поможет понять, а то и изменить их мнение о том, что на самом деле происходит в Украине", - говориться в сообщении радиостанции.
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