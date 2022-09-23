"Такое может быть. Этому движению не хватает только руководящей силы, партии, движения, которое взяло бы руководство на себя, а так это все стихийные протесты, и они затихают. Точно так же, как они начинаются, вспыхивают, так же без руководства они исчезают, и в этом опасность", - сказала Алексиевич в интервью BNS в Каунасе.

"Но я думаю, политические движения это осознают скоро и какая-нибудь из партий, движений возьмет (руководство - ред.) на себя", - добавила она.

На этой неделе президент продолжающей вторжение в Украину России Владимир Путин объявил частичную мобилизацию.

В ответ на это в крупных городах страны вспыхнули акции протеста, в ходе которых было арестовано более тысячи человек.

Алексиевич сказала, что надеется, что "это только начало протестов".

"Выйдет больше людей, выйдут и матери, мне так кажется, потому что это не где-то в Бурятии, где можно спрятать число погибших, это все-таки уже центр России", - сказала писательница.

По ее словам, в протестах против мобилизации должны участвовать все, потому что "это у них будущее - стать пушечным мясом".

"Они должны были это осознавать, что лучше тюрьма в России, чем оказаться в украинской земле", - сказала Алексиевич.