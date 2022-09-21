Алексиевич в Литве: после объявления Россией мобилизации Украине особенно нужна помощь Запада

Во время визита в Университет Витаутаса Великого в Каунасе, где ей в среду вручили регалии почетного доктора, лауреат Нобелевской премии по литературе сказала, что понимает, что война скоро не закончится из-за предубеждений против Запада самого русского народа, который долго кормили пропагандой.

"Я думаю, что война будет еще дольше, и наша помощь, помощь Запада должна быть еще больше. Потому что Россия же - огромная страна. Что значит мобилизация? Это какое огромное количество людей. И не видно, чтобы в России что-то произошло, какой-то революционный переворот, пока этого не видно", - сказала она журналистам в Каунасе.

Из-за политического преследования с 2000 года Алексиевич десять лет жила во Франции, Швеции и Германии, а после переизбрания непризнанного Западом Александра Лукашенко на пост президента она снова уехала в Германию в 2020 году.

"Конечно, это очень печально (что мне пришлось уехать – BNS). Но мне не хуже всех, ведь более полумиллиона белорусов уехало", - сказала она.

На вопрос, надеется ли она, что ситуация в Беларуси изменится, она ответила, что у авторитарных режимов не получится "остановить время".

"Конечно, это будет, они не смогут остановить время. Это им так кажется, диктаторам, что они могут остановить время. Время нельзя остановить", - сказала Алексиевич.

"Но в сегодняшний момент все зависит от того, что будет в Украине. Мы все должны помогать Украине, мы должны победить Путина", - сказала она.

По словам писательницы, она не знает, что нужно сделать, чтобы изменилось и российское общество, потому что большая его часть полностью доверяет своему руководству из-за пропаганды, которая ведется уже много лет.

"Я много ездила по России. И как будто спит народ, как будто он перекормлен этим телевидением. То, что люди говорят, в это даже не верится. Я помню - бомбят Харьков, стирают с лица земли, а женщина говорит: да, у меня там живет сестра, ее дом разбомбили, но я все равно верю в нашего президента", - рассказала Алексиевич о своем опыте.

По ее словам, красноречивы, например, высказывания только что похоронившей сына женщины из Бурятии, которые зафиксировали в России журналисты.

"Журналист спрашивает: за что он погиб? Она отвечает: иначе украинцы были бы на нашей границе. Вы можете себе представить? Что надо сделать с людьми, чтобы они так говорили? (...) Путин вложил много денег в пропаганду, и он сделал это с народом. И сейчас все поворачивает назад, это очень долго", - сказала Алексиевич.