Беларусь оккупирована Россией, поэтому не надо винить ее общество за то, что руководство страны поддерживает вторжение России в Украину.
"Конечно, вся страна заполнена российским оружием, танками, самолетами, но ведь Беларусь их не принимала, это не ее друзья – она оккупированная территория", – сказала Алексиевич.
Напомним, что с 19 сентября в Литве, Латвии, Эстонии и Польше действует запрет на въезд российских туристов через внешние границы Европейского союза (ЕС). Министр внутренних дел Литвы Агне Билотайте сказала, что рассматривается введение таких же ограничений для белорусских туристов.
Алексиевич не считает такое решение правильным.
"Думать, что из-за этого они станут революционерами наивно. Не станут они революционерами, а жизнь у них станет тяжелее. Пострадает много людей, которые были со мной на маршах протеста, им сейчас сложно получить визу, учиться", – сказала писатель.
На этой неделе в Каунасе Алексиевич вручили регалии почетного доктора университета им. Витаутаса Великого, она участвовала в фестивале "Каунасская литературная неделя", позже примет участие в фестивале Open Books в Вильнюсе.
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