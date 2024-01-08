Актуально: какие анализы крови может назначить терапевт?

Эксперты Больничных касс отмечают, что бывают случаи, когда за анализы крови в медицинских учреждениях взимается дополнительная плата, якобы потому, что они нужны срочно или потому, что используется более дорогой метод забора крови. Больничные кассы подчеркивают, что в любом случае и дети, и взрослые не должны платить за анализы крови, которые входят в компетенцию семейного врача. При этом не имеет значения, являются ли анализы плановыми или срочными, а также способ забора крови.