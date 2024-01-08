Актуально: какие анализы крови может назначить терапевт?

Анализы крови оплачиваются Фондом обязательного медицинского страхования (PSDF) для пациентов, застрахованных в системе обязательного медицинского страхования и относящихся к медицинскому учреждению, заключившему договор с фондом медицинского страхования. Поэтому, если пациенту необходим анализ и врач общей практики назначает его, это не должно обходиться пациенту дополнительно. Однако терапевты могут назначать бесплатно только те анализы, которые находятся в их компетенции (медицинский стандарт).
Если для постановки диагноза или лечения требуются тесты, которые не входят в компетенцию семейного врача, он может, в соответствии с положениями стандартов семейного врача, выписать пациенту направление на консультацию к специалисту. Назначенные специалистом анализы должны быть проведены бесплатно.
Если пациент хочет, чтобы анализ, не входящий в компетенцию терапевта, был проведен немедленно, и не желает обращаться к специалисту для проведения необходимого исследования, ему придется оплатить его самостоятельно. Например, анализ на витамин D, назначенный врачом общей практики, будет платным, но если пациенту нужен такой анализ и его назначает, например, эндокринолог, то он будет бесплатным.
Семейный врач может назначать и оценивать результаты следующих анализов крови для диагностики заболеваний, состояний и расстройств, входящих в его компетенцию:
Полный анализ крови; биохимический анализ крови; функциональный тест щитовидной железы; маркеры воспаления; тест на толерантность к глюкозе; простат-специфический антиген у пациентов, проходящих радикальное лечение рака простаты; тест на натрийуретический пептид. В некоторых случаях семейный врач может также назначить некоторые другие анализы крови, например, перед плановой операцией.
Специалисты по медицинскому страхованию напоминают, что каждый человек имеет право получить в медицинском учреждении,, информацию о бесплатных и платных услугах, а также о тех, за которые требуется частичная оплата. Прежде чем пациенту будет оказана более дорогая услуга, его также должны проинформировать о разнице между ценой услуги, оплачиваемой Фондом обязательного медицинского страхования и ценой более дорогой услуги.