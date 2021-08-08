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Не имеющим иммунитета людям с понедельника придется перед прибытием сделать тест на коронавирус и изолироваться по возвращении из Эстонии, Исландии, Швеции и Финляндии.
Karantino vaizdai iš Vilniaus oro uosto (nuotr. Martyno Jaugelavičiaus)
Karantino vaizdai iš Vilniaus oro uosto (nuotr. Martyno Jaugelavičiaus)

Эти государства в списке пораженных коронавирусом стран входят в красную зону, сообщило Министерство здравоохранения. Такие правила действуют для не привитых от COVID-19 и не болевших коронавирусом в последние полгода.

Приезжающим из Люксембурга и Германии придется сделать тест перед поездкой и уже по прибытии в Литву, так как две эти страны попали в желтую зону. Список стран зеленой зоны, по прибытии из которых требуется привезти только отрицательный результат на COVID-19, пополнила Чехия.

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Список пораженных стран обновляется каждую пятницу и вступает в силу в понедельник.

Литва на европейской коронавирусной карте сейчас находится в желтой зоне.

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